В Чите экс-главврача роддома будут судить за взятки

Обвиняемый признал свою вину



Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного врача читинского родильного дома № 1. Он обвиняется в получении взятки в значительном размере.



По версии следствия, главный врач родильного дома получал взятки от директора фирмы, занимающейся поставкой медицинского оборудования, за оказание содействия при заключении договоров. Следователи пришли к выводу, что что главврач давал своим подчинённым незаконные указания связываться с представителями фирмы и согласовывать с ними технические задания на поставку медоборудования перед размещением на сайте госзакупок. Это позволяло фирме беспрепятственно выигрывать аукционы.



- В 2020 году благодаря этому были заключены два госконтракта на поставку в родильный дом инкубатора для новорождённых и аппарата ингаляционной анестезии на общую сумму более 5,5 млн рублей. Общая сумма взяток, полученных бывшим главным врачом, составила 130 тысяч рублей, - сообщает СУ СКР по Забайкальскому краю.



В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину. Вскоре он предстанет перед судом.



Делом занимались следователи второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления.

