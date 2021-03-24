Обвиняемый признал свою вину
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного врача читинского родильного дома № 1. Он обвиняется в получении взятки в значительном размере.
По версии следствия, главный врач родильного дома получал взятки от директора фирмы, занимающейся поставкой медицинского оборудования, за оказание содействия при заключении договоров. Следователи пришли к выводу, что что главврач давал своим подчинённым незаконные указания связываться с представителями фирмы и согласовывать с ними технические задания на поставку медоборудования перед размещением на сайте госзакупок. Это позволяло фирме беспрепятственно выигрывать аукционы.
- В 2020 году благодаря этому были заключены два госконтракта на поставку в родильный дом инкубатора для новорождённых и аппарата ингаляционной анестезии на общую сумму более 5,5 млн рублей. Общая сумма взяток, полученных бывшим главным врачом, составила 130 тысяч рублей, - сообщает СУ СКР по Забайкальскому краю.
В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину. Вскоре он предстанет перед судом.
Делом занимались следователи второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления.
В Чите экс-главврача роддома будут судить за взятки
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