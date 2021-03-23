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Глава Бурятии наградил борцов и сказал им «народную мудрость»

Глава Бурятии наградил борцов и сказал им «народную мудрость»
Власть, 
Призёрам чемпионата России по вольной борьбе вручили денежные сертификаты

Накануне в Улан-Удэ устроили приём для призёров и участников чемпионата России по вольной борьбе из Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», предолимпийский чемпионат по вольной борьбе завершился 14 марта. Были разыграны медали в десяти весовых категориях. Пять золотых наград завоевали борцы Дагестана. Бурятские борцы взяли три медали: это серебро Евгения Жербаева и бронзовые награды Балдана Цыжипова и Алдара Бальжинимаева.

В начале приёма состоялся диалог спортсменов с главой республики Алексей Цыденов и министром спорта Вячеславом Дамдинцуруновым. И здесь выяснилось, что в Бурятии борцовский помост появился совсем недавно.

- Хотел бы остановиться на своих воспоминаниях. Начало 18 года, мы с тренерами собирались, обсуждали перспективы, проблемы вольной борьбы, и я тогда впервые узнал, что в нашей республике банально нет борцовского помоста для того, чтобы проводить соревнования на более-менее высоком уровне. Первый мой разговор с Алексеем Самбуевичем о том, что нам нужен борцовский помост, потому что ни один нормальный турнир мы не можем провести без помоста. После покупки этого помоста – Алексей Самбуевич сразу поддержал эту инициативу – всё у нас пошло в гору. Купили помост, провели турнир «Baikal Open», повысили статус этого турнира, - рассказал министр спорта и молодёжной политики Бурятии.

Также на приёме отметили большую поддержку, которую оказывает федерации вольной борьбы республики компания ЗГРП.

- Наша первая историческая встреча: мы собрались в 19 году, в октябре проговорили, в ноябре подписали соглашение. И буквально прошло два года, и как мы выстрелили! 1,5 года, получается, с учётом пандемии. Прорыв был, ребята ездили на сборы, ребята выступали на соревнованиях. Все наши ведущие ребята по 3-4-5 международных стартов сделали. Это выезды, это сборы. Благодаря поддержке ЗГРП у нас ребята ни в чём не нуждались. Все первые номера участвовали в тренировочных мероприятиях, соревнованиях. Всё это аккумулировалось и вылилось в эти замечательные результаты. Большое им спасибо, - поблагодарил Вячеслав Дамдинцурунов.

На приёме были вручены денежные сертификаты призёрам чемпионата: Балдану Цыжипову и Алдару Бальжинимаеву сертификаты на 100 тысяч, Евгению Жербаеву – на 200 тысяч. Глава Бурятии Алексей Цыденов пояснил, что денежный подарок был вручен Евгению как за первое место, поскольку он завоевал «серебро с золотым отливом».


Также Евгению Жербаеву вручили приз зрительских симпатий - полёт над Тункинской долиной на вертолёте. Борец получил наибольшее количество комментариев в социальных сетях. На вручении спортсмена назвали «бурятским орлом».

Далее состоялся торжественный ужин, на котором Алексей Цыденов сказал «народную мудрость».

«Кто хорошо кушает, тот хорошо борется. Всем приятного аппетита. И побед на ковре и в жизни», - пошутил глава республики.





спорт вольная борьба глава Бурятии Алексей Цыденов
 
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