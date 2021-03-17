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Бурятский омбудсмен совершила обход колонии

Бурятский омбудсмен совершила обход колонии
Власть,  Фото:УФСИН по Бурятии
Визит состоялся в колонию-поселение

Колонию-поселение № 3 в Улан-Удэ посетили уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова и представители республиканского центра занятости населения во главе с замруководителя Николаем Пивоваровым.

Гостей сопровождал заместитель начальника пенитенциарного ведомства Алексей Кочетов и руководство колонии. Гости посетили участок, функционирующий как исправительный центр, общежитие одного из отрядов колонии-поселения. Там ознакомились с условиями проживания осуждённых.


В завершении обхода Юлия Жамбалова провела приём осуждённых по личным вопросам. Всего к уполномоченному обратились два человека. Вопросы касались условно-досрочного освобождения и имеющейся технической ошибки в приговоре.

Параллельно представители республиканского центра занятости населения провели занятие с осуждёнными. Им рассказали об организации работы центра занятости, сообщили в УФСИН по Бурятии.




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