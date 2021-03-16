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Мэр Улан-Удэ: «Ямочный ремонт будем делать быстрее и качественнее»

Мэр Улан-Удэ: «Ямочный ремонт будем делать быстрее и качественнее»
Власть,  Фото:администрация Улан-Удэ
В этом году на ямочном ремонте применят новую технологию

В начале апреля в Улан-Удэ стартует сезон ямочного ремонта. Сейчас идёт мониторинг городских дорог и составляется карта для проведения работ, сообщили в пресс-службе мэрии.

Комиссии, в составе которых сотрудники администраций районов и комитета городского хозяйства, проверяют городские улицы.

- В этом году впервые ямочный ремонт передан комитету городского хозяйства. Работы будет проводить комбинат по благоустройству. Таким образом, мы замкнём весь сервисный цикл обслуживания дорог. Комбинат и убирает, и подсыпает, теперь будет и ремонтировать. Так будет качественнее и быстрее. Не будем зависеть от проведения торгов, от выбора подрядчиков. Самое главное - ремонт начнем не как обычно, в мае или июне, а в марте-апреле, как температура позволит – не меньше 10 градусов, мы можем начать уже делать. Соответственно, у нас будет больше времени на качественный ремонт, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Сейчас в городе насчитывается около 50 тысяч квадратных метров ям. Уже известно, что в первую очередь будут ремонтироваться улицы Борсоева, Мерецкова, мост «Бегущая лань», пр. 50-летия Октября, улицы Столичная, Лимонова, Терешковой, Бабушкина и Зои Космодемьянской. Эти участки самые проблемные, после зимы на них выявлено большое количество выбоин.

В этом году на дороги выйдет новая техника комбината по благоустройству, которая позволит работать быстрее и качественнее. К примеру, одна из новинок машина «Бецема» выдувает из ямы мусор и под давлением заполняет её смесью из битумной эмульсии и крошки. При этом дорогу не перекрывают, поскольку техника позволяет быстро заливать швы. Такая технология будет применяться в Улан-Удэ впервые.

- Ранее была проблема при ремонте – яму выкопали, а она потом неделю простаивала. Мэром была поставлена задача не допускать такого – будем стараться заделывать ямы в тот же день. Для быстрого реагирования закупили машину «Бецема», с помощью которой ямочный ремонт можно проводить оперативно, - отметил начальник отдела содержания автомобильных дорог Комитета городского хозяйства Игорь Мункуев.

Трещины будут заливать битумом, ямы горячим асфальтобетоном и часть дорог отремонтируют с помощью машины «Бецемы». Помимо ям и трещин на дорогах будут ремонтироваться и тротуары.

- Мы сами будем контролировать качество ремонта, заранее готовить технику, материалы и, если будут нарекания – сами будем оперативно переделывать. В этом году по объему сделаем в 2-2,5 раза больше за те же деньги, что и в предыдущем году. Это дает нам и экономию бюджетных средств, и эффективное расходование. До конца месяца мы создадим карту ям города. В апреле, если температура позволит, приступим к ремонту, - подытожил Игорь Шутенков.


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