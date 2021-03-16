Алексей Цыденов похвалил бурятских борцов

По словам главы Бурятии, надо объективно оценивать конкуренцию в вольной борьбе
Глава Бурятии Алексей Цыденов дал оценку выступлениям борцов республики на прошедшем недавно в Улан-Удэ чемпионате России. Как сообщал «Байкал-Daily», предолимпийский чемпионат по вольной борьбе завершился 14 марта. Были разыграны медали в десяти весовых категориях. Пять из них завоевали борцы Дагестана. Бурятские борцы взяли три медали: это серебро Евгения Жербаева и бронзовые награды Балдана Цыжипова и Алдара Бальжинимаева.
- Я думаю, что выступили хорошо, потому что надо объективно оценивать наш уровень подготовки, и какая конкуренция в борьбе. В последний раз три медали (также серебро и две бронзы) у нас было в 1995 году, а чемпионат России проходит ежегодно. Конечно, хочется, чтобы было больше медалей. Но чтобы показывать высокие результаты, нельзя напрячься за пару месяцев. Это целая система. Больше всего медалей, конечно, у Дагестана. Но в Дагестане 70 тысяч человек занимаются борьбой, на таком фоне другая конкуренция, другой отбор, другой уровень подготовки. Мы сейчас тоже занялись. Наши спортсмены ездят на сборы и в Дагестан. Три медали – это на сегодня объективно хороший результат для нашей команды, - поделился мнением на пресс-конференции Алексей Цыденов.
Он считает, что у сборной республики были шансы на два золота.
- Безусловно, есть к чему стремиться. У нас были шансы на золото, причём на два золота, мы на Цыжипа Балданова рассчитывали. Мы меньше ожидали от Евгения Жербаева, потому что очень высокая конкуренция в его весе, там очень много сильных противников. Но он взял серебро, которое на самом деле с таким золотым оттенком. Он молодец. Алдар взял бронзу. Наши ребята – молодцы, они показали борьбу, я их хочу поблагодарить. В то же время понимаем, что нам есть куда двигаться. Федерация борьбы и люди, поддерживающие федерацию, суммарно нам представляют 40 ковров, которые мы в школы, спортзалы, в общем, по всей республике раздадим, - продолжил глава Бурятии.
Алексей Цыденов отметил, что подарок в виде ковров даст возможность большому количеству детей заниматься спортом.
- Когда человек более полноценно развит, у него больше жизненных возможностей, перспектив. Так что это очень благое дело, и для нас это неожиданный результат, мы не рассчитывали, что, помимо того, что мы и так рассчитывали на популяризацию спорта, ЗОЖ, позиционирование республики в целом, на раскачку туристического потенциала, загрузку нашего малого бизнеса всеми этими активностями, получим поддержку для школ, спортзалов в виде ковров, - заключил Алексей Цыденов.
Алексей Цыденов похвалил бурятских борцов
Власть, Фото:
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