Уровень пожарной опасности вырастет в лесах в апреле
Уровень пожарной опасности в лесах России повысится в апреле, согласно климатическим прогнозам, сообщает ТАСС. В зоне риска окажутся Южный федеральный округ, Северный Кавказ, юг Алтайского края, Бурятии и ряд других регионов, сообщил министр экологии и природных ресурсов Александр Козлов.
- Страна большая, ситуация разная в регионах. Росгидромет даёт нам предварительный климатический прогноз, по которому уровень пожарной опасности повысится уже в апреле. Это [затронет прежде всего] южные регионы Южного федерального округа, Северный Кавказ, юг Алтайского края, большую часть Республики Тыва, юг Бурятии, Забайкальский край, Еврейскую автономную область, Приморский край, - сообщил он в интервью ТАСС.
Министр планирует посетить ряд регионов в ближайшее время.
Глава минприроды России включил Бурятию в зону риска
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