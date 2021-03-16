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Глава минприроды России включил Бурятию в зону риска

Глава минприроды России включил Бурятию в зону риска
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Уровень пожарной опасности вырастет в лесах в апреле

Уровень пожарной опасности в лесах России повысится в апреле, согласно климатическим прогнозам, сообщает ТАСС. В зоне риска окажутся Южный федеральный округ, Северный Кавказ, юг Алтайского края, Бурятии и ряд других регионов, сообщил министр экологии и природных ресурсов Александр Козлов.

- Страна большая, ситуация разная в регионах. Росгидромет даёт нам предварительный климатический прогноз, по которому уровень пожарной опасности повысится уже в апреле. Это [затронет прежде всего] южные регионы Южного федерального округа, Северный Кавказ, юг Алтайского края, большую часть Республики Тыва, юг Бурятии, Забайкальский край, Еврейскую автономную область, Приморский край, - сообщил он в интервью ТАСС.

Министр планирует посетить ряд регионов в ближайшее время.
минприроды лесные пожары
 
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