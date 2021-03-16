В Иркутской области депутат подозревается в незаконной рубке леса

Власть, Фото: из архива

По делу проходят следственные действия



В Иркутской области следователи по материалам УФСБ возбудили уголовное дело на депутата Думы Куйтунского района. Он подозревается в незаконной рубке леса.



По версии следствия, в 2018 году подозреваемый, не имея документов, разрешающих заготовку и перевозку древесины, организовал незаконную рубку на территории Куйтунского лесничества.



- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

