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В Иркутской области депутат подозревается в незаконной рубке леса

В Иркутской области депутат подозревается в незаконной рубке леса
Власть,  Фото:из архива
По делу проходят следственные действия

В Иркутской области следователи по материалам УФСБ возбудили уголовное дело на депутата Думы Куйтунского района. Он подозревается в незаконной рубке леса.

По версии следствия, в 2018 году подозреваемый, не имея документов, разрешающих заготовку и перевозку древесины, организовал незаконную рубку на территории Куйтунского лесничества.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
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