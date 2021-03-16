В Улан-Удэ детская площадка от депутата стала опасной для игр

Сейчас на данной детской площадке сломано и частично отсутствует металлическое ограждение. Из него буквально торчат острые прутья. По этой же причине во время игры в футбол и баскетбол детям приходится выбегать за мячом на проезжую часть, где они рискуют попасть под машину. Также поломаны некоторые спортивные снаряды. В целом площадка имеет неэстетичный вид и небезопасна.





Однако нарушения и замечания не устранены. В настоящее время детская площадка из-за обветшалого состояния представляет угрозу безопасности для детей.





- Мы направили в прокуратуру Бурятии жалобу на администрацию города и управляющую домом компанию по поводу того, что на территории их ведения и полномочий находится детский объект, который представляет опасность для окружающих. Эта угроза была допущена в связи с бесхозяйственностью и халатностью со стороны муниципальных властей и управляющей компании. Дополнительно направлено письмо в адрес депутата Народного Хурала с просьбой повторной помощи в установке нового оборудования на данной территории, - заключил координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Дмитрий Замолотских.









В региональное отделение ОНФ в Бурятии обратилась жительница Улан-Удэ по поводу бездействия управляющей компании и администрации города. Она сообщила, что по улице Гастелло, 5 детская площадка, построенная несколько лет назад за счёт средств, выделенных депутатом Народного Хурала Игорем Марковцом, находится в обветшалом состоянии. Ранее её содержанием некоторое время занималась управляющая компания. Однако позже площадка оказалась брошенной и бесхозной, никакого ухода за ней не производилось, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.С жалобой на неудовлетворительное состояние детской площадки улан-удэнка обращалась в саму управляющую компанию, ответ из которой поступил в нарушении сроков. Также женщина обратилась в администрацию Железнодорожного района Улан-Удэ, сотрудники которой подтвердили её доводы и направили в адрес управляющей организации свои рекомендации.Активисты ОНФ, в свою очередь, направили запрос в комитет городского хозяйства Улан-Удэ. Было предложено организовать рабочую комиссию при участии обратившейся женщины и заинтересованных ведомств. В комитете пояснили, что данную детскую площадку управляющая компания намерена демонтировать с наступлением тепла и после таяния снега.Срок начала работ по демонтажу намечен примерно на апрель.Дополнительно в комитете в телефонном разговоре с активистами Народного фронта сообщили, что руководство управляющей компании намерено договориться с депутатом по вопросу установки нового игрового оборудования взамен демонтированного.Депутат Народного Хурала Бурятии, член регионального штаба ОНФ, Игорь Марковец назвал сложившуюся ситуацию неприятной.- Средств на общественные объекты депутаты добиваются с большим трудом из муниципального бюджета. Поэтому вызывает огорчение ситуация, когда детская площадка оказывается бесхозной и ответственность за ее содержание на себя не берут ни управляющая организация, ни муниципальные власти, - отметил Игорь Марковец.Жалоба ушла также в прокуратуру.