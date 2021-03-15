Министр культуры Бурятии прочитала стихотворение на эвенкийском языке

На конкурс заявились больше 150 человек



Министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева присоединилась к конкурсу чтецов, посвящённого 95-ти летию эвенкийского поэта Николая Оёгира.



Итоги конкурса подведут 15 марта, в день юбилея поэта.



На конкурс откликнулись эвенки со всех северных районов Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области, Якутия. Активно откликнулись жители Красноярского края. На сегодня участников свыше 150 человек.



Конкурс проходит на двух языках, на русском и на эвенкийском, в трёх возрастных номинациях.



Творчество поэта очень востребовано и сегодня его активно переводят на русский язык. Композиторы пишут песни на его стихи, в том числе и композитор из Бурятии Виктор Гончиков создал пять песен на стихи поэта.



Имена победителей конкурса и их работы будут размещены 16 марта на сайте центра «Арун».

