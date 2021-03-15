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Министр спорта встретился с «главным женихом Бурятии»

Министр спорта встретился с «главным женихом Бурятии»
Власть, 
Министр спорта и борец Евгений Жербаев случайно встретились на улице

Сегодня в обеденный перерыв министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов встретил серебряного призёра чемпионата по вольной борьбе Евгения Жербаева. Во время встречи борца глава минспорта назвал «главным женихом Бурятии».


Евгений шёл в продуктовый магазин за покупками. Он поделился, что после чемпионата чувствует себя хорошо. Также борец поделился мыслями о прошедшем турнире.

- Я думаю, это будет трамплином к будущим победам, - сказал Евгений Жербаев.

- Молодец, Женя. Вся республика за тебя болела. Так что ты в любом случае наш герой, - отвечает ему осипшим голосом министр спорта.

Как сообщал «Байкал-Daily», голос Вячеслав Дамдинцурунов потерял, когда болел на бурятских борцов на прошедшем в Улан-Удэ чемпионате России по вольной борьбе. Как и многие присутствовавшие на трибунах зрители, он активно поддерживал спортсменов.

Бурятию представляли 39 борцов. Спортсменам республики удалось завоевать три медали – серебро и две бронзы.

В весе до 125 кг борец Балдан Цыжипов одержал победу над дагестанцем Сайпудином Магомедовым и завоевал бронзу. Бурятский борец Алдар Бальжинимаев выиграл бронзу. Он победил Рустама Караханова из Москвы со счётом 5:4 (в весовой категории до 61 кг). Евгений Жербаев проиграл в схватке с Исраилом Касумовым из Красноярска (весовая категория 70 кг), ему досталось серебро чемпионата. Многие болельщики недовольны этим решением судей.
спорт вольная борьба минспорта
 
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