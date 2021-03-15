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В Иркутской области арестовали начальника отдела министерства лесного комплекса

В Иркутской области арестовали начальника отдела министерства лесного комплекса
Власть,  Фото:pixabay.com
Она подозревается в получении взятки

В Иркутской области предъявлено обвинение начальнику отдела лесного хозяйства территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской области по Усть-Удинскому лесничеству. Она подозревается в получении взятки.

По версии следствия обвиняемая получила от индивидуального предпринимателя взятку в размере 202 тысяч рублей. Взятка предназначалась за способствование в составлении, подписании и передаче этому бизнесмену договоров купли-продажи лесных насаждений, заключенных с гражданами для заготовки дров для собственных нужд. При этом предприниматель лесные насаждения использовали не по назначению – для заготовки «деловой» древесины.

Следователи СК задержали женщину. Во время обыска у неё дома изъяли крупную сумму денег, происхождение которых следствие также предстоит выяснить.

Обвиняемую заключили под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.


взятка
 
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