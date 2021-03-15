В Иркутской области арестовали начальника отдела министерства лесного комплекса

Она подозревается в получении взятки



В Иркутской области предъявлено обвинение начальнику отдела лесного хозяйства территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской области по Усть-Удинскому лесничеству. Она подозревается в получении взятки.



По версии следствия обвиняемая получила от индивидуального предпринимателя взятку в размере 202 тысяч рублей. Взятка предназначалась за способствование в составлении, подписании и передаче этому бизнесмену договоров купли-продажи лесных насаждений, заключенных с гражданами для заготовки дров для собственных нужд. При этом предприниматель лесные насаждения использовали не по назначению – для заготовки «деловой» древесины.



Следователи СК задержали женщину. Во время обыска у неё дома изъяли крупную сумму денег, происхождение которых следствие также предстоит выяснить.



Обвиняемую заключили под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.





