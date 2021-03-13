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Глава Бурятии обошёл губернаторов ДФО по «лайкам»

Глава Бурятии обошёл губернаторов ДФО по «лайкам»
Власть,  Фото:страница Алексея Цыденова
Пост Алексея Цыденова покорил жителей республики

На этой неделе губернаторы ДФО поздравляли женщина с 8 марта. Такие праздники всегда являются поводом для каких-нибудь оригинальных постов в социальных сетях. В этом году без необычных поздравлений тоже не обошлось. «ФедералПресс» подвёл итоги губернаторской активности в Instagram за неделю.

Первым в необычном рейтинге оказался глава Бурятии Алексей Цыденов с постом о своей бабушке, набравшим 17 382 лайка.

- Главу Бурятии принято считать не очень сильным политиком. Однако в умении находить общий язык с жителями региона ему явно не откажешь. Об этом говорит качество его Instagram-аккаунта, который Цыденов ведёт в формате простого личного блога. В честь 8 марта губернатор, помимо официальных поздравлений на русском и бурятском, сделал пост о своей семье. В Международный женский день он провёл со своей 89-летней бабушкой и женой, - пишет «ФедералПресс».

Как сообщал «Байкал-Daily», 8 марта Алексей Цыденов прогулялся со своей бабушкой и супругой по Этнографическому музею. Также они сходили в ресторан на праздничный ужин.

«Праздник удался», - написал руководитель региона.

Искренний пост покорил сердца жителей Бурятии. По числу «лайков» Цыденов обогнал всех своих коллег из ДФО.

За ним в рейтинге оказался губернатор Приамурья Василий Орлов - 16 447 лайков; далее – глава Якутии Айсен Николаев и 12 762 лайка; за ним – Олег Кожемяко с блинами по-приморски (12 624 лайка); последним стал губернатор Забайкалья Александр Осипов - 3 526 лайков. 

глава Бурятии социальная сеть
 
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