Разрешился судебный спор по нефтяному озеру в Улан-Удэ

В затянувшейся истории с нефтяным озером на Стеклозаводе долгое время не было ни виновников, ни ответственных
Верховный суд России разрешил судебный вопрос по ликвидации «нефтяной линзы» в посёлке Стеклозавод Улан-Удэ.
Решение районного суда Улан-Удэ
Ранее Железнодорожный районный суд Улан-Удэ удовлетворил требования Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора. Суд постановил признать незаконным бездействие минприроды Бурятии, выразившееся в непринятии мер по организации ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов в районе Стеклозавода. Министерство обязали организовать установление параметров «нефтяной линзы», определить механизм её ликвидации и обеспечить выполнение мероприятий по исключению загрязнения Селенги нефтепродуктами.
Также суд постановил обязать министерство организовать мероприятия по защите реки от загрязнения нефтепродуктами в период затопления береговой полосы с помощью защитных сооружений.
Минприроды подало апелляцию. Судебная коллегия по административным делам Верховного суда Бурятии в ноябре 2019 года решение райсуда изменило «Поскольку предложенный прокурором способ устранения допущенного нарушения не предусмотрен законом или иным нормативным правовым актом, обязательным для исполнения», - объяснили в Верховном суде.
Было в итоге постановлено признать незаконным бездействие министерства, выразившееся в неисполнении мероприятий федеральной целевой программы, обязать министерство в срок до 31 декабря 2020 года принять меры по исполнению этой программы.
Кассационные определения
Далее кассационным определением судебной коллегии по административным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции (Кемерово) от 19 марта 2020 года указанные судебные акты вовсе отменены. По делу принято новое решение об отказе в удовлетворении требований прокурора.
Однако кассационным определением судебной коллегии по административным делам уже Верховного суда России от 25 декабря 2020 года определение Восьмого кассационного суда отменено. Дело было направлено в тот же суд на новое рассмотрение.
- При новом рассмотрении кассационным определением судебной коллегии по административным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 3 февраля 2021 года оставлено без изменения апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Верховного суда Бурятии от 20 ноября 2019 года, - сообщили в Верховном суде Бурятии.
Таким образом, профильное министерство обязали принять меры по исполнению федеральной программы по охране озера Байкал.
Предыстория вопроса
Около 20 лет крупное загрязнение, так называемая нефтяная линза, находится в промышленном районе Стеклозавода. Объём нефтяного озера, по предварительным оценкам, составляет не менее 18 тысяч тонн нефтепродуктов. Всё это выплеснулось в почву в 90-х годах по недосмотру одной из нефтебаз, располагавших здесь с советских времен. Многотонная масса бензина ушла в землю, а затем образовалось целое подземное бензиновое озеро.
Виновников утечки искали учёные, и природоохранные органы, и прокуратура. Однако крайнего так и не нашли – ни тогда, ни спустя много лет. В 2013 году прежний министр природных ресурсов Бурятии Баир Ангаев заявил, что авария произошла по вине «маргинальных личностей», добывавших нефть прямо на берегу Селенги. В 2016 году тогдашний заместитель министра природы Бурятии Александр Лбов выразил мнение, что виновник – это предприятие минобороны, ныне уже ликвидированное.
«Нефтяная линза» несёт в себе угрозу для реки Селенга и Байкала – при попадании такого большого количества нефтепродуктов в воду может случиться самая настоящая экологическая катастрофа. В 2012 году Москва начала выделение средств на ликвидацию этой проблемы.
Природоохранный прокурор ранее доказал, что выполненные работы по госконтракту в 2013 году на сумму 172 миллиона не привели к желаемому результату, так как основаны были не на научных исследованиях. Деньги, между тем, были выделены по федеральной целевой программе об охране Байкала.
Разрешился судебный спор по нефтяному озеру в Улан-Удэ
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В затянувшейся истории с нефтяным озером на Стеклозаводе долгое время не было ни виновников, ни ответственных
Алексей Цыденов заявил, что третью волну коронавируса необходимо профилактировать уже сейчас
Коллеги Жаргала Цыбикова отмечают, что у него хорошая репутация
Алексей Цыденов рассказал, как отметил Международный женский день
Власть, 08.03.2021
«Пусть все принцы вам так улыбаются, что аж падают с белых коней», - пожелал Алексей Цыденов
Власть, 07.03.2021
Фестиваль скорости завершится 7 марта
Уже месяц жители Ошурково страдают из-за отсутствия регулярных рейсов
Алексей Цыденов вместе с послом Израиля в России почтили память героев Великой Отечественной войны
Вячеслав Дамдинцурунов сообщил, что Бурятия выигрывает от крупных спортивных турниров
Алексей Цыденов рассказал о победах бурятских шахматистов
Рустам Минниханов считает, что Байкал со стороны Бурятии особенный
Указ подписал глава Бурятии
Принята отставка Ивана Альхеева
В районе не принимали мер по сохранности квартиры сироты
Первым делом Рустам Минниханов отправился на Улан-Удэнский авиационный завод