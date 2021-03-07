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Алексей Цыденов поцеловал флаг Бурятии на открытии «Байкальской мили»

Алексей Цыденов поцеловал флаг Бурятии на открытии «Байкальской мили»
Власть,  Фото:скриншот
Фестиваль скорости завершится 7 марта 

Глава Бурятии Алексей Цыденов поцеловал флаг Бурятии на открытии фестиваля «Байкальская миля»  - во время торжественной церемонии поднятия флагов. Фестиваль стартовал накануне, 6 марта. 



Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии проходит фестиваль «Байкальская миля». В этом году в связи с противоэпидемическими ограничениями мероприятие проходит в новом формате – в виде путешествия-квеста под названием «Гранд Тур «Байкальская миля». Общий старт всех 14 экипажей, состоящих как из участников прошлых лет, так и новых команд, известных журналистов и блогеров, состоялся 20 февраля в Москве – от Музея Победы на Поклонной горе.

Участники проехали через множество российских городов, регионов. Бурятия здесь – финишная точка. Именно здесь, на льду Байкала, участники соревнуются в скорости. Ещё одной фишкой здесь являются интересные автомобили – к примеру, лимузин с буржуйкой внутри. 

Что касается дат фестиваля, то он стартовал в субботу, 6 марта, в селе Максимиха Баргузинского района. Финальные заезды и подведение итогов пройдут сегодня, 7 марта. По завершении соревнований общественная комиссия проверит площадки, на которых проходили мероприятия.

Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, посетивший первый день соревнований, фестиваль «Байкальская миля» - это показательное мероприятие не только с точки зрения соревнований, но и экологии и чистоты.

- Мы специально создали общественную комиссию, которая по итогам этого праздника проверит весь лёд, все площадки. Перед соревнованиями все машины, которые участвуют в заездах, проходили строгий технический контроль, площадка их обслуживания находится за пределами водоохранной зоны. Так что – это не только праздник скорости, но и праздник инновационных технологий. В прошлом году было больше ста команд. В этом году с учётом антиковидных ограничений меньше, но мы уверены, что в следующем году будет ещё больше, - сказал Алексей Цыденов.

Глава республики подчеркнул, что для Бурятии «Байкальская миля» - большое событийное мероприятие, позволяющее «оживить» не туристический сезон.

- Такие большие событийные мероприятия для республики - это дополнительная возможность малому и среднему бизнесу подзаработать. Приезжают гости, работают гостиницы, рестораны, магазины, то есть это ещё и существенный экономический толчок для того, чтобы в период сезонного затишья был дополнительный заработок для наших людей. Поэтому любые событийные мероприятия мы поддержим, когда они ещё и такие яркие, красивые, чистые, тем более, - пояснил глава Бурятии.

Организатор фестиваля «Байкальская миля» Сергей Мальцев рассказал, что ежегодно планируется увеличивать количество участников «Байкальской мили».

- Тенденция не просто хорошая, у нас огромное количество заявок было на этот год. На следующий год планируется 150 команд из 35 стран. С каждым годом мы увеличиваем число участников, и, главное, наш приоритет в том, чтобы наиболее экологичные виды транспорта участвовали в наших соревнованиях, - отметил Сергей Мальцев.

По словам министра туризма Бурятии Марии Бадмацыреновой, после ограничений республика готова принять большее количество участников и гостей. «Ежегодно в республике преумножается номерной фонд, в ближайшее время к нам зайдёт крупный инвестор, который построит гостиничный комплекс на территории «Байкальской гавани», думаю, что уже в следующем году Бурятия будет способна одномоментно разместить порядка тысячи гостей, приехавших на фестиваль скорости», - сказала Мария Бадмацыренова.

Впервые фестиваль «Байкальская миля» состоялся в Бурятии в 2019 году и вошел в ТОП-5 лучших событий в России. 
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