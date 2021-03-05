Министр спорта Бурятии назвал плюсы от чемпионата России по борьбе

Вячеслав Дамдинцурунов сообщил, что Бурятия выигрывает от крупных спортивных турниров
Министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунова объяснил целесообразность проведения в Улан-Удэ мужского чемпионата России по вольной борьбе. Вопрос о нужности масштабных спортивных турниров ему задали во время прямого эфира.
«Может, потратить эти деньги на что-то более важное? Например, на поддержку бедных, на детей, на пенсионеров, на больницы. Зачем вообще такие расходы нужны Бурятии? Вы не думаете, что спорт – это забава для немногих людей, а большинству он не нужен?», - спросил пользователь.
Министр ответил, что большие соревнования дают мотивацию для тысяч детей заниматься физической культурой.
- Здоровый человек может полноценно трудиться в любой сфере экономики, в любой отрасли, а физическая культура и спорт – это средство, которое позволяет человеку быть здоровым, это профилактика многих заболеваний. Проведение больших мероприятий, чемпионаты мира, России – в первую очередь это мотивация. Я думаю, что такие соревнования, может быть, не так часто, но раз в год, два раза в год должны у нас проходить, - заявил Дамдинцурунов.
Кроме этого, проведение крупных соревнований, по его словам, хорошо влияет на имидж Бурятии. О республике упоминают в федеральных СМИ, проводят прямые трансляции из Улан-Удэ крупные спортивные каналы, также о регионе узнают и жители других стран.
В плюсе и экономическая составляющая, выделил глава минспорта Бурятии. К примеру, на проведение чемпионата мира по боксу среди женщин-2019 было выделено 60 миллионов рублей из федерального бюджета – на взнос на право проведения соревнований, а также деньги на организацию чемпионата.
- Наша республика за такое качественное проведение от министерства спорта России в 2020 году только по федеральной целевой программе получила 600 миллионов рублей. На них мы построили достаточно большое количество спортивных объектов. С 2018 по 2022 годы мы получим практически 180 миллионов рублей, это только на поддержку организации спортивной подготовки. Это инвентарь, это оборудование, это выезды на соревнования, - рассказал министр.
Предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе состоится в Улан-Удэ с 10 по 15 марта. Ожидается приезд болельщиков из других регионов. При этом зрителей будут пускать только при наличии отрицательного теста на коронавирус.
Приезжие зрители должны получить справку о своём здоровье в Бурятии.
- Так же, как и наши жители, должны в медучреждении получить данный документ, а их у нас несколько вариантов. Либо это сертификат о том, что вы привиты от коронавируса, либо это справка о том, что вы переболели, либо это справка о том, что вы не болеете в настоящий момент, - рассказал Дамдинцурунов.
Если же гость приехал в республику не ранее трёх дней до начала соревнований, то лабораторное заключение из родного региона будет актуально.
Опроверг Вячеслав Дамдинцурунов информацию о том, что победа на чемпионате России даёт прямую путёвку в сборную на Олимпийские игры-2021 в Токио.
- Это будет являться основным этапом к формированию сборной команды России. Но решение, в любом случае, будет приниматься тренерским штабом по итогам чемпионат страны, по итогам предыдущих международных турниров, - отметил министр.
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