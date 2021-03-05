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Министр спорта Бурятии назвал плюсы от чемпионата России по борьбе

Министр спорта Бурятии назвал плюсы от чемпионата России по борьбе
Власть, 
Вячеслав Дамдинцурунов сообщил, что Бурятия выигрывает от крупных спортивных турниров

Министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунова объяснил целесообразность проведения в Улан-Удэ мужского чемпионата России по вольной борьбе. Вопрос о нужности масштабных спортивных турниров ему задали во время прямого эфира.

«Может, потратить эти деньги на что-то более важное? Например, на поддержку бедных, на детей, на пенсионеров, на больницы. Зачем вообще такие расходы нужны Бурятии? Вы не думаете, что спорт – это забава для немногих людей, а большинству он не нужен?», - спросил пользователь.

Министр ответил, что большие соревнования дают мотивацию для тысяч детей заниматься физической культурой.

- Здоровый человек может полноценно трудиться в любой сфере экономики, в любой отрасли, а физическая культура и спорт – это средство, которое позволяет человеку быть здоровым, это профилактика многих заболеваний. Проведение больших мероприятий, чемпионаты мира, России – в первую очередь это мотивация. Я думаю, что такие соревнования, может быть, не так часто, но раз в год, два раза в год должны у нас проходить, - заявил Дамдинцурунов.

Кроме этого, проведение крупных соревнований, по его словам, хорошо влияет на имидж Бурятии. О республике упоминают в федеральных СМИ, проводят прямые трансляции из Улан-Удэ крупные спортивные каналы, также о регионе узнают и жители других стран.

В плюсе и экономическая составляющая, выделил глава минспорта Бурятии. К примеру, на проведение чемпионата мира по боксу среди женщин-2019 было выделено 60 миллионов рублей из федерального бюджета – на взнос на право проведения соревнований, а также деньги на организацию чемпионата.

- Наша республика за такое качественное проведение от министерства спорта России в 2020 году только по федеральной целевой программе получила 600 миллионов рублей. На них мы построили достаточно большое количество спортивных объектов. С 2018 по 2022 годы мы получим практически 180 миллионов рублей, это только на поддержку организации спортивной подготовки. Это инвентарь, это оборудование, это выезды на соревнования, - рассказал министр.

Предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе состоится в Улан-Удэ с 10 по 15 марта. Ожидается приезд болельщиков из других регионов. При этом зрителей будут пускать только при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Приезжие зрители должны получить справку о своём здоровье в Бурятии.

- Так же, как и наши жители, должны в медучреждении получить данный документ, а их у нас несколько вариантов. Либо это сертификат о том, что вы привиты от коронавируса, либо это справка о том, что вы переболели, либо это справка о том, что вы не болеете в настоящий момент, - рассказал Дамдинцурунов.

Если же гость приехал в республику не ранее трёх дней до начала соревнований, то лабораторное заключение из родного региона будет актуально.

Опроверг Вячеслав Дамдинцурунов информацию о том, что победа на чемпионате России даёт прямую путёвку в сборную на Олимпийские игры-2021 в Токио.

- Это будет являться основным этапом к формированию сборной команды России. Но решение, в любом случае, будет приниматься тренерским штабом по итогам чемпионат страны, по итогам предыдущих международных турниров, - отметил министр.




минспорта правительство РБ вольная борьба спорт
 
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