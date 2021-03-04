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Детский омбудсмен Бурятии решает жилищный вопрос подростка

Детский омбудсмен Бурятии решает жилищный вопрос подростка
Власть,  Фото:pixabay.com
В районе не принимали мер по сохранности квартиры сироты

К уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии Наталье Ганькиной обратилась опекун по вопросу установления прав её подопечного на квартиру.

Опекун с 13-летним подростком с 2014 года живут в Бичурском районе. От дальних родственников ребёнка женщине стало известно, что несовершеннолетний включён в договор социального найма квартиры в Улан-Удэ. Однако в органе опеки и попечительства района информации не было.

- В рамках рассмотрения заявления мною установлено, что за ребёнком действительно закреплено жильё в Улан-Удэ. Орган опеки и попечительства Бичурского района не принимал мер по обеспечению сохранности квартиры ребёнка, на протяжении шести лет не обеспечивал проведение обследования жилья и оценку эффективности его использования с выгодой для ребёнка, - сообщает уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии.

Для принятия мер по восстановлению жилищных прав ребёнка Наталья Ганькина инициировала проведение минсоцзащиты республики внеплановой проверки деятельности районного органа опеки и попечительства.

- Министерством в адрес главы Бичурского района вынесено предписание об устранении нарушений закона. В настоящее время начата работа по переоформлению договора социального найма, исключению из договора не проживающих в квартире лиц, - отметила детский омбудсмен Бурятии.
уполномоченный по правам ребенка
 
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