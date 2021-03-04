Министр спорта Бурятии проведёт прямой эфир в соцсетях

Вячеслав Дамдинцурунов расскажет о предстоящем чемпионате России по вольной борьбе, который пройдёт в Улан-Удэ



В пятницу, 5 марта, в 11:00 министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов проведёт «прямую линию» на официальных страницах правительства республики в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Он расскажет о чемпионате России по вольной борьбе, который на днях примет Бурятия, и ответит на вопросы пользователей соцсетей.



Чемпионат России по вольной борьбе начнётся в Бурятии с 10 марта. Это крупнейшее спортивное событие 2021 года для нашей республики – соревнований подобного уровня у нас не было примерно 30 лет. В Бурятию приедут лучшие борцы России, об их поединках будут рассказывать крупнейшие российские СМИ. Получить право провести соревнования всероссийского уровня по одному из самых зрелищных видов спорта – большая удача для любого региона нашей страны. Власти Бурятии сумели это сделать, причём без дополнительных расходов для республиканского бюджета.



- Вячеслав Дамдинцурунов до того, как возглавить министерство спорта и молодёжной политики, профессионально занимался единоборствами, а затем организовывал серьёзные турниры. Не секрет, что современный спорт – это не только соревнования, не только яркое и красочное шоу. Это – полноценная отрасль экономики. Производство экипировки и инвентаря для спортсменов, спортивный туризм, спонсорские и рекламные контракты – это лишь самые главные источники доходов от спорта. Сейчас Бурятия получает уникальный шанс для развития, – сообщает пресс-службы главы и правительства РБ.



Задать вопросы Дамдинцурунову можно в комментариях под публикацией на официальных страницах правительства республики в соцсетях.

