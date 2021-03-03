Заммэра Улан-Удэ посетил колонию строгого режима

- Они побывали на производственных объектах колонии и на выставке. Там гости смогли изучить производственные направления и ознакомиться с ассортиментом выпускаемой в исправительных учреждениях республики продукции, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

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