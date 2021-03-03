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Заммэра Улан-Удэ посетил колонию строгого режима

Заммэра Улан-Удэ посетил колонию строгого режима
Власть,  Фото:УФСИН по Бурятии
Представители комитета городского хозяйства пришли в исправительную колонию № 2

Заместитель мэра Улан-Удэ – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев, а также руководитель Октябрьского района Андрей Сухоруков и руководители муниципальных предприятий города посетили исправительную колонию строгого режима №2.

- Они побывали на производственных объектах колонии и на выставке. Там гости смогли изучить производственные направления и ознакомиться с ассортиментом выпускаемой в исправительных учреждениях республики продукции, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.


Затем состоялось общее заседание, где представители мэрии и УФСИН обсудили, как продукция, производимая в колониях, может пойти для нужд муниципальных предприятий города.

Следующий визит состоится в колонию-поселение № 3.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее осуждённые исправительной колонии №2 изготовили для Улан-Удэ 33 остановки.
Мэрия Улан-Удэ колония
 
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