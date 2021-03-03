Заммэра Улан-Удэ посетил колонию строгого режима

Заместитель мэра Улан-Удэ – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев, а также руководитель Октябрьского района Андрей Сухоруков и руководители муниципальных предприятий города посетили исправительную колонию строгого режима №2.
- Они побывали на производственных объектах колонии и на выставке. Там гости смогли изучить производственные направления и ознакомиться с ассортиментом выпускаемой в исправительных учреждениях республики продукции, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Затем состоялось общее заседание, где представители мэрии и УФСИН обсудили, как продукция, производимая в колониях, может пойти для нужд муниципальных предприятий города.
Следующий визит состоится в колонию-поселение № 3.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее осуждённые исправительной колонии №2 изготовили для Улан-Удэ 33 остановки.