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Заместители прокурора Бурятии выслушали жалобы граждан

Заместители прокурора Бурятии выслушали жалобы граждан
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
На приёмы пришли жители 12 районов и Улан-Удэ

Первый заместитель прокурора Бурятии Александр Шевченко, заместители прокурора республики Светлана Козлова и Дмитрий Хобраков в феврале в рамках работы мобильной приёмной провели личные приёмы граждан. Всего на приёмы обратилось 56 заявителей из 12 районов республики и Улан-Удэ.

Обратившиеся поднимали вопросы соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обратили внимание на ненадлежащую работу органов местного самоуправления по сбору и вывозу мусора, неудовлетворительную работу фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Управляющая компания из посёлка Каменск Кабанского района выразила несогласие с порядком начисления акционерным обществом «Читаэнергосбыт» платы за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды.

Жители республики жаловались на нарушение трудовых прав. Так, работник охранной организации сообщил о невыплате отпускных и начислении заработной платы в размере ниже минимального размера оплаты труда.

Часть жалоб касалась вопросов исполнения закона на досудебной стадии уголовного судопроизводства. Житель Улан-Удэ указал на волокиту при рассмотрении его заявления о повреждении автомобиля.

По каждому обращению даны разъяснения законодательства, организованы проверки, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
прокуратура прием граждан
 
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