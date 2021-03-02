Подозрительных на бешенство домашних животных отловили
В Муйском районе Бурятии 1 марта снят режим повышенной готовности по бешенству животных. Здесь выполнили мероприятия по изъятию из среды обитания подозрительных в заболевании бешенством домашних животных без владельцев, сообщает «Муя-инфо.24/7».
Как сообщал «Байкал-Daily», также режим повышенной готовности по бешенству животных снят в городе Северобайкальске.
В Муйском районе Бурятии сняли режим повышенной готовности
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