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В Муйском районе Бурятии сняли режим повышенной готовности

В Муйском районе Бурятии сняли режим повышенной готовности
Власть,  Фото:pixabay.com
Подозрительных на бешенство домашних животных отловили

В Муйском районе Бурятии 1 марта снят режим повышенной готовности по бешенству животных. Здесь выполнили мероприятия по изъятию из среды обитания подозрительных в заболевании бешенством домашних животных без владельцев, сообщает «Муя-инфо.24/7».

Как сообщал «Байкал-Daily», также режим повышенной готовности по бешенству животных снят в городе Северобайкальске.
бешенство режим повышенной готовности
 
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