«За сердце, за душу»: Глава Бурятии посмотрел спектакль «Алдар. 9 секунд»

Показ состоялся в День защитника Отечества



В День защитника Отечества в Бурятском театре драмы показали спектакль «Алдар. 9 секунд». Постановку о Герое России Алдаре Цыденжапове посмотрели глава Бурятии Алексей Цыденов, Соелма Дагаева, министр культуры Бурятии и старшеклассники – члены детского совета при уполномоченном по правам ребёнка. Об этом рассказали в пресс-службе минкультуры Бурятии.



Перед спектаклем глава Бурятии провёл встречу с членами детского совета. Ребята задали Алексею Цыденову свои вопросы, после чего посмотрели спектакль «Алдар. 9 секунд».



- Я не первый раз прихожу на этот спектакль. И каждый раз это невероятные эмоции. Пронзительный спектакль, невероятная актёрская игра и невероятная постановка, - поделилась своими впечатлениями Юлия Абрамова, заместитель председателя детского общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка в Бурятии.



Премьера спектакля театра Бурдрамы «Алдар.9 секунд» состоялась в ноябре 2017 года. Режиссёр и автор пьесы Саян Жамбалов представил постановку о матросе Алдаре Цыденжапове, спасшем жизнь своих сослуживцев, шагнув в пламя, полыхавшее в машинном отделении эсминца «Быстрый».



Глава Бурятии после просмотра поделился своим впечатлением.



- Сильный спектакль – за сердце, за душу. Никто не знает, что может случиться... Спектакль показывает, как простой парень из деревни, искренний, чистый, честный, пошёл на подвиг, пожертвовал своей жизнью, спас корабль, спас экипаж, спас своих друзей. Приходите, посмотрите, - отметил Алексей Цыденов.



9 секунд понадобилось пареньку из Аги, чтобы закрутить вентиль трубопровода и выйти из охваченного огнём отсека. За 9 секунд Алдар совершил 8 поворотов вентиля. Через четыре дня Алдара Цыденжапова не стало.



- 9 секунд мужества и самопожертвования, перечеркнувшие молодую жизнь. 9 секунд подвига и воинской славы, отделившие жизнь от бессмертия. Что мы знаем о нем, навсегда оставшемся 19-летним? То, что сохранила нам память его родных и близких – свидетелей его детства, бесшабашной юности и суровых будней на флоте. Ведь каждая легенда начинается с правды, - отмечают в минкультуры Бурятии.





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