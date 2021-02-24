У партии появится новое название
В Бурятии партия «Патриоты России» прекращает деятельность как самостоятельное объединение и сливается со «Справедливой Россией». Это произойдёт из-за аналогичного решения на федеральном уровне.
21 февраля стало известно, что три партии — «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» — образуют одну. Новая политическая организация получила название «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Во главе партии остался Сергей Миронов, а сопредседателями стали Захар Прилепин и Геннадий Семигин. В таком виде тройка лидеров, скорее всего, будет представлена на выборах в Госдуму, которые состоятся в сентябре.
От Бурятского регионального отделения «Справедливой России» в работе съезда в Москве принимали участие Иринчей Матханов и Виктор Ячменёв.
Представители новой партии уже заявили, что рассчитывают занять минимум второе место на предстоящих выборах в Госдуму.
В Бурятии «Справедливая Россия» объединится с «Патриотами России»
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 24.02.2021
Нарушения выявила прокуратура
Глава минспорта России и высокопоставленный представитель Сангхи скрестили ракетки
На новую должность в правительстве Бурятии подобрали известного чиновника
В Бурятском отделении КПРФ состоялась отчётно-выборная конференция
Указ вышел 19 февраля
Указ подписал глава Бурятии
Сегодня всплыл скрин с резюме Анастасии Кузовлевой на HeadHunter
Глава Бурятии подписал указ о Зураеве
Обратиться на приём смогут жители нескольких районов
Алексей Цыденов и министр спорта России стреляли во время открытия крытого лукодрома
Алексей Цыденов представил нового министра сельского хозяйства
Минспорта России и правительство Бурятии договорились сотрудничать
«Наверное, он имеет в виду что экономика Бурятии – говно», - предположил известный писатель
Решение вынес Басманный суд Москвы
Причиной стали антикоррупционные нарушения