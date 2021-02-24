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В Бурятии «Справедливая Россия» объединится с «Патриотами России»

В Бурятии «Справедливая Россия» объединится с «Патриотами России»
Власть,  Фото:pixabay.com
У партии появится новое название

В Бурятии партия «Патриоты России» прекращает деятельность как самостоятельное объединение и сливается со «Справедливой Россией». Это произойдёт из-за аналогичного решения на федеральном уровне.

21 февраля стало известно, что три партии — «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» — образуют одну. Новая политическая организация получила название «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Во главе партии остался Сергей Миронов, а сопредседателями стали Захар Прилепин и Геннадий Семигин. В таком виде тройка лидеров, скорее всего, будет представлена на выборах в Госдуму, которые состоятся в сентябре.

От Бурятского регионального отделения «Справедливой России» в работе съезда в Москве принимали участие Иринчей Матханов и Виктор Ячменёв.

Представители новой партии уже заявили, что рассчитывают занять минимум второе место на предстоящих выборах в Госдуму.








партии Справедливая Россия
 
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