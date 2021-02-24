В Бурятии «Справедливая Россия» объединится с «Патриотами России»

У партии появится новое название



В Бурятии партия «Патриоты России» прекращает деятельность как самостоятельное объединение и сливается со «Справедливой Россией». Это произойдёт из-за аналогичного решения на федеральном уровне.



21 февраля стало известно, что три партии — «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» — образуют одну. Новая политическая организация получила название «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Во главе партии остался Сергей Миронов, а сопредседателями стали Захар Прилепин и Геннадий Семигин. В таком виде тройка лидеров, скорее всего, будет представлена на выборах в Госдуму, которые состоятся в сентябре.



От Бурятского регионального отделения «Справедливой России» в работе съезда в Москве принимали участие Иринчей Матханов и Виктор Ячменёв.



Представители новой партии уже заявили, что рассчитывают занять минимум второе место на предстоящих выборах в Госдуму.

















