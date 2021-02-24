Нарушения выявила прокуратура
Между управлением городского хозяйства и строительства Гусиноозёрска и публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию сетей уличного освещения на территории города Гусиноозёрск.
Гусиноозерская межрайонная прокуратура проверила соблюдение законодательства о закупках.
- В нарушение федерального закона, при подаче заявки публичным акционерным обществом «МРСК Сибири» в декларации о соответствии участника аукциона на заключение муниципального контракта заявлены недостоверные сведения о непривлечении юридического лица к административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения, - сообщает прокуратура Бурятии.
В связи с этим заместитель прокурора республики предъявил в суд иск о признании результатов электронного аукциона и этого муниципального контракта недействительными.
Арбитражный суд Бурятии удовлетворил исковые требования. Решение суда пока не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В Бурятии муниципальный контракт признали недействительным
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