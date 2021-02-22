Министр спорта России сразился с Дид Хамбо Ламой

Глава минспорта России и высокопоставленный представитель Сангхи скрестили ракетки
Во время своего визита в Бурятию министр спорта России Олег Матыцин успел сыграть партию в настольный теннис. Его соперником стал Дид Хамбо Лама (заместитель главы буддистов) Дагба Очиров. Об встречи рассказали в пресс-службе Сангхи России.
Олег Матыцин занимался настольным теннисом, был обладателем Кубка СССР, призёром чемпионата РСФСР. После был тренером, приведшим свою команду к званию чемпионов мира среди студентов по настольному теннису. Бурятские спортсмены в последние годы показывали неплохие результаты. Возглавляет федерацию настольного тенниса Бурятии Ганжур лама Раднаев, почётный ректор Буддийского университета.
- Не пригласить министра спорта России на встречу с юными теннисистами, не показать свой небольшой зал, где куются их будущие победы, было бы большой ошибкой. Немногим более часа длилась эта встреча - какой же она получилась теплой и дружеской. И это был самый прекрасный подарок нашим спортсменам в дни праздника Сагаалха! А министр спорта России перед встречей со спортменами-лучниками Бурятии сыграл замечательную короткую партию в настольный теннис с Дид Хамбо Ламой Дагбой Очировым, - отмечают в Сангхе.
Во время встречи Ганжур лама Раднаев рассказал присутствующим о том, что вот уже три года бурятские спортсмены успешно практикуют новый вид спорта - молниеносный супер-шуд, созданный самой федерацией настольного тенниса Бурятии на основе принципов и тактики национальной борьбы бухэ барилдаан. Спортивный бой ракеток идёт только до первого очка. Этот тактический приём также способствует концентрации
В честь визита главы минспорта России был проведён специальный турнир супер-шуд, в котором приняли участие более 30 лучших теннисистов республики. Олег Матыциен вручил заслуженную награду победителю соревнований, студенту Бурятского республиканского педагогического колледжа Тимуру Дашиеву. Он стал первым в республике спортсменом - обладателем грамоты о спортивной победе за подписью Лдега Матыцина.
- Также невозможно не поделиться нам и коротким рассказом о невероятной удаче наших самых маленьких и бесстрашных теннисистов, выпавшей им в этот день - после партии с Дид Хамбо Ламой министр спросил: «А где же ваши юные чемпионы из десятки сильнейших теннисистов России? Из топ-10? Давайте сыграем!» И таким неожиданным, замечательным образом, к великой радости наших мальчишек, впервые в истории настольного тенниса Бурятии, состоялись два прекрасных поединка министра спорта Российской Федерации с 7-летним Артуром Цыреновым и 8-летним Сергеем Пихановым, - поделились в Сангхе.
Как сообщал «Байкал-Dailу», главным событием во время визита министра спорта России в Бурятию стало открытие первого в стране крытого лукодрома.
Министр спорта России сразился с Дид Хамбо Ламой
Власть, Фото:
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