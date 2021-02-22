Вячеслав Мархаев переизбран лидеров коммунистов Бурятии

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

В Бурятском отделении КПРФ состоялась отчётно-выборная конференция



Вячеслав Мархаев остаётся бессменным лидером бурятских коммунистов. На отчётно-выборной конференции 21 февраля Мархаев вновь единогласно переизбран первым секретарём Бурятского рескома КПРФ. Соответствующую рекомендацию ранее дал президиум ЦК КПРФ.



Вторым секретарём остался Виктор Малышенко, секретарём по идеологии также переизбран Баир Цыренов, сообщили в пресс-службе Бурятского регионального отделения КПРФ.



Секретарём по организационно-партийной работе стал Леонтий Красовский.



Новым секретарём избран Тумэн Дондоков, бывший первый секретарь Октябрьского райкома. Он будет курировать выборное и протестное направление.



Дондоков, как и все другие секретари (Красовский, Цыренов, Малышенко) являются депутатами Народного Хурала.

