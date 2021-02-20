Директор центра занятости Улан-Удэ опровергла, что ищет новую работу

В Telegram-канале «Семейская горница» сегодня появилась информация о том, экс-руководитель комитета по управлению имуществом (КУИ) Улан-Удэ Анастасия Кузовлева, возможно, ищет работу. «Семейская горница» привела соответствующий скриншот с сайта «HeadHunter».
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2020 года Анастасия Кузовлева возглавила городской центр занятости.
В разговоре с «Байкал-Daily» сама Анастасия Кузовлева опровергла информацию о поиске новой работы. Она пояснила, что по-прежнему трудится директором Центра занятости населения Улан-Удэ. При этом выяснилось, что она, действительно, оставляла резюме на HH.
- Когда я уже больше года, как не работала в комитете, регистрировалась на «HeadHunter», как и все люди, которые находятся в поисках работы. Не вижу в этом ничего проблематичного. После этого уже утекло много воды. И сейчас я работаю в должности директора, - отметила она.
В разговоре с «Байкал-Daily» сама Анастасия Кузовлева опровергла информацию о поиске новой работы. Она пояснила, что по-прежнему трудится директором Центра занятости населения Улан-Удэ. При этом выяснилось, что она, действительно, оставляла резюме на HH.
- Когда я уже больше года, как не работала в комитете, регистрировалась на «HeadHunter», как и все люди, которые находятся в поисках работы. Не вижу в этом ничего проблематичного. После этого уже утекло много воды. И сейчас я работаю в должности директора, - отметила она.