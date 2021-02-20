Зампрокурора Бурятии примет граждан по видеосвязи

Обратиться на приём смогут жители нескольких районов



Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков проведёт приём граждан в режиме видеоконференцсвязи:



24 февраля в прокуратуре Кяхтинского района (11:00),



25 февраля в прокуратурах Железнодорожного района Улан-Удэ (10:00) и Иволгинского района (15:40),



26 февраля в Гусиноозёрской межрайонной прокуратуре (14:50) и прокуратуре Кабанского района (16:50).



Для записи на приём необходимо обратиться в районные и межрайонную прокуратуры лично либо по телефонам:



прокуратура Кяхтинского района - 8(301-42) 91-3-99, 91-6-08



прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ - 8(301-2) 44-53-52, 44-09-36



прокуратура Иволгинского района - 8(301-40) 41-0-15, 41-0-28



Гусиноозерская межрайонная прокуратура - 8(301-45) 41-4-02, 44-60-28 прокуратура Кабанского района - 8(301-38) 43-0-94, 43-1-87



Справка:



Дмитрий Хобраков родился в 1980 году в Улан-Удэ. В 2002-м окончил юридический факультет Бурятского государственного университета.



С марта 2002 г. – главный юрисконсульт ГУП «Бурят-Фармация»



С ноября 2002 г. – специалист, ведущий специалист главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов России по Бурятии



С 2003 г.- следователь, старший следователь прокуратуры Советского района Улан-Удэ;



С 2007 г.- прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов прокуратуры, внутренних дел и юстиции прокуратуры республики;



С 2009 г. – прокурор Еравнинского района;



С 2013 г. – прокурор Октябрьского района Улан-Удэ;



С 2014 г. – начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики;



С января 2018 г.- заместитель прокурора Бурятии

