Обратиться на приём смогут жители нескольких районов
Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков проведёт приём граждан в режиме видеоконференцсвязи:
24 февраля в прокуратуре Кяхтинского района (11:00),
25 февраля в прокуратурах Железнодорожного района Улан-Удэ (10:00) и Иволгинского района (15:40),
26 февраля в Гусиноозёрской межрайонной прокуратуре (14:50) и прокуратуре Кабанского района (16:50).
Для записи на приём необходимо обратиться в районные и межрайонную прокуратуры лично либо по телефонам:
прокуратура Кяхтинского района - 8(301-42) 91-3-99, 91-6-08
прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ - 8(301-2) 44-53-52, 44-09-36
прокуратура Иволгинского района - 8(301-40) 41-0-15, 41-0-28
Гусиноозерская межрайонная прокуратура - 8(301-45) 41-4-02, 44-60-28 прокуратура Кабанского района - 8(301-38) 43-0-94, 43-1-87
Справка:
Дмитрий Хобраков родился в 1980 году в Улан-Удэ. В 2002-м окончил юридический факультет Бурятского государственного университета.
С марта 2002 г. – главный юрисконсульт ГУП «Бурят-Фармация»
С ноября 2002 г. – специалист, ведущий специалист главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов России по Бурятии
С 2003 г.- следователь, старший следователь прокуратуры Советского района Улан-Удэ;
С 2007 г.- прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов прокуратуры, внутренних дел и юстиции прокуратуры республики;
С 2009 г. – прокурор Еравнинского района;
С 2013 г. – прокурор Октябрьского района Улан-Удэ;
С 2014 г. – начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики;
С января 2018 г.- заместитель прокурора Бурятии
Зампрокурора Бурятии примет граждан по видеосвязи
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