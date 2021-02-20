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Глава Бурятии поразил точным попаданием на лукодроме

Глава Бурятии поразил точным попаданием на лукодроме
Власть,  Фото:ves_ulan_ude_
Алексей Цыденов и министр спорта России стреляли во время открытия крытого лукодрома

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ торжественно открыли региональный центр стрельбы из лука – первый в России крытый лукодром. В мероприятии в том числе участвовал министр спорта России Олег Матыцин.

Во время открытия глава Бурятии Алексей Цыденов пострелял из лука, видео опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ». Облачившись на национальный костюм, руководитель республики с первого раза попал точно в цель.

- Точно в цель бьёт глава! С первой попытки! Вот это мастерство! – подписали видео в паблике.



Также из лука стрелял Олег Матыцин, его тоже нарядили в национальную одежду. Когда он прицеливался, вокруг него было много советчиков, которые говорили выше или ниже. Но, к сожалению, министр спорта России не попал в цель. Видео опубликовал в истории на странице региональный министр спорта в Instagram Вячеслав Дамдинцурунов.

спорт глава Бурятии Алексей Цыденов стрельба из лука лукодром
 
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