Вскрыто более тысячи нарушений в сфере закупок
В 2020 году прокуратура Бурятии при участии правоохранительных и иных органов вскрыла и пресекла 1 193 нарушения в сфере государственных и муниципальных закупок.
- В их числе нарушения, связанные с посягательствами на бюджетные средства, неправомерными действиями при заключении контрактов, их исполнении и приёмке выполненных работ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
К различным видам ответственности привлечено 313 виновных лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено четыре уголовных дела. Суды рассмотрели и удовлетворили пять исковых заявлений. Принесено 73 протеста на незаконные правовые акты.
Прокуроры выявляли нарушения при формировании аукционной, конкурсной документации.
Одним из самых громких случаев года стала закупка автомобиля для нужд Хоринской детско-юношеской спортивной школы. Руководству школы внезапно понадобился автомобиль за два миллиона рублей. Причём по описанию предмета закупки соответствовала только одна марка – Mitsubishi Outlander Кроссовер 2.0 CVT 4WD (146 л.с.) Intense + 4WD или его эквивалент. После общественного резонанса и по представлению прокурора Хоринского района торги были отменены.
- В случаях нарушения сроков исполнения контрактов прокуроры принимают исчерпывающие меры реагирования, - отметили в прокуратуре.
В Бурятии массово нарушают закон о госзакупках
Власть, Фото:
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