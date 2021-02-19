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Министр спорта России: «В Бурятии спорт нормой жизни становится»

Министр спорта России: «В Бурятии спорт нормой жизни становится»
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Минспорта России и правительство Бурятии договорились сотрудничать

В пятницу, 19 февраля, министр спорта России Олег Матыцин и глава Бурятии Алексей Цыденов подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

- По взаимодействию в целом, по развитию спорта высших достижений и массового спорта, реализации проекта «Спорт – норма жизни». Также соглашение предусматривает, что мы согласовываем с министерством спорта назначение министра, специалистов по антидопинговым программам. То есть федеральное министерство выстраивает вертикаль работы по развитию физической культуры. Это соглашение позволяет нам более тесно работать и добиваться, на мой взгляд, больших результатов совместными усилиями, - пояснил Алексей Цыденов.

Также министр спорта России встретился с руководителями федераций Бурятии по базовым видам спорта: боксу, вольной борьбе, стрельбе из лука, легкой атлетике, настольному теннису и лыжным гонкам. Обсуждались вопросы развития спортивной инфраструктуры региона, подготовки кадров, условия работы тренеров и др.

- Важно в регулярном режиме общаться с руководителями спорта в регионах, чтобы понимать проблемы и правильно выстраивать долгосрочную политику. Мы не отделяем профессиональный спорт от массового. Только через регионы мы можем создавать условия для привлечения спортсменов в сборные команды. И, самое главное, обеспечивать рост интереса у людей региона к занятию различными видами спорта. Я вижу, что в республике действительно спорт нормой жизни становится, и мы будем делать всё необходимое, чтобы эта норма оставалась на высоком уровне, - заявил Олег Матыцин.

Как сообщал «Байкал-Dailу», глава минспорта России прилетел в Улан-Удэ сегодня утром. Первым объектом, который он осмотрел, стала борцовская юрта в Сотниково.

минспорта России спорт
 
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