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В Бурятии назвали имя будущего первого замглавы минздрава

В Бурятии назвали имя будущего первого замглавы минздрава
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Перед назначением должны состояться проверки, которые не прошёл предыдущий кандидат

Стали известны итоги второго этапа конкурса на вакантную должность первого заместителя министра здравоохранения Бурятии - председателя Комитета стратегического планирования и структурной организации здравоохранения. Результаты опубликованы на сайте правительства республики.

Правительственная конкурсная комиссия признала победителем Людмилу Цыбикову, директора республиканского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями «Светлый».

- По результатам голосования конкурсная комиссия рекомендует к включению в кадровый резерв министерства здравоохранения Бурятии Амагырова Валерия Павловича, - говорится также в результатах конкурса.

Конкурс на замещение вакантной должности первого замминистра здравоохранения Бурятии – председателя комитета стратегического планирования и структурной организации здравоохранения состоялся 11 февраля.

- По итогам конкурса победителем объявлена Цыбикова Людмила Александровна. Будет назначена на должность в марте 2021 года после соответствующих проверочных мероприятий, - подтвердили «Байкал-Daily» в минздраве республики.

Как сообщал «Байкал-Daily», назначенный в конце 2020 года главный врач детской республиканской больницы Анатолий Дмитриев должен был занять пост первого заместителя министра здравоохранения Бурятии. Он победил в соответствующем конкурсе на эту должность, но помешал Дмитриеву иностранный счёт (по закону, госслужащие не должны иметь счета в иностранных банках за границей или активы в других странах).



минздрав
 
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