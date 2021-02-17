Улан-удэнские депутаты встретились с кяхтинскими

- Одно из важных и основных моментов, это работа депутатов районного уровня, о которой нам нужно было объяснить, показать. Также это работа и по наказам избирателей. Избиратели, это наши жители, люди, которым мы должны в первую очередь помогать. Сегодняшнее мероприятие этому и приурочено, - подытожил председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.







В столице Бурятии прошла встреча депутатов Улан-Удэнского горсовета и делегации совета депутатов Кяхтинского района. Подобное заседание прошло впервые. Встреча была инициирована для обмена опыта и помощи друг другу.Стороны рассказали о своих депутатских корпусах, форме работы и полномочиях. Основным вопросом у кяхтинских народных избранников стала реализация наказов избирателей и получение финансирования на эти нужды.- Как нам получить возможность? Как нам лучше сформировать свой бюджет, чтобы нам, депутатам, выделялись деньги? Чтобы мы могли работать с этими наказами. С этим вопросом в основном обращаются коллеги. На сегодняшний день, в районе у депутатов денег нет. Просто выслушивают и всё. И мы смотрим, как в районе администрация работает. Депутаты хотят, чтобы по своим наказам могли что-то предпринять, - спросил председатель Совета депутатов Кяхтинского района Игорь Матвеев.Заместитель председателя Улан-Удэнского горсовета Анатолий Белоусов предложил районным депутатам в этом случае воспользоваться федеральным законом. Согласно нему, 5% от расходной части бюджета района могут пойти выполнение наказов избирателей.- Вы можете пойти по этому пути и от бюджета своего района 5% пустить по «Народному бюджету». Не обязательно, что эти все деньги будут по наказам. Это будут деньги, которые используются вашими ТОСами и так далее, но какую-то часть вы всё равно получите на расходы. При том ваша районная администрация, насколько я понимаю, те же самые деньги затрачивает на те же самые наказы жителей, просто вы будете пропускать их через себя. Когда вы будете пропускать их через себя, то избиратели почувствуют уже вашу заботу и ваше внимание. Одно из предложений у меня такое, - рассказал Анатолий Белоусов.В конце встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве.