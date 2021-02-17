 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 февраля

16 февраля

Популярное

Улан-удэнские депутаты встретились с кяхтинскими

Улан-удэнские депутаты встретились с кяхтинскими
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Народные избранники обменялись опытом работы

В столице Бурятии прошла встреча депутатов Улан-Удэнского горсовета и делегации совета депутатов Кяхтинского района. Подобное заседание прошло впервые. Встреча была инициирована для обмена опыта и помощи друг другу.

Стороны рассказали о своих депутатских корпусах, форме работы и полномочиях. Основным вопросом у кяхтинских народных избранников стала реализация наказов избирателей и получение финансирования на эти нужды.

- Как нам получить возможность? Как нам лучше сформировать свой бюджет, чтобы нам, депутатам, выделялись деньги? Чтобы мы могли работать с этими наказами. С этим вопросом в основном обращаются коллеги. На сегодняшний день, в районе у депутатов денег нет. Просто выслушивают и всё. И мы смотрим, как в районе администрация работает. Депутаты хотят, чтобы по своим наказам могли что-то предпринять, - спросил председатель Совета депутатов Кяхтинского района Игорь Матвеев.

Заместитель председателя Улан-Удэнского горсовета Анатолий Белоусов предложил районным депутатам в этом случае воспользоваться федеральным законом. Согласно нему, 5% от расходной части бюджета района могут пойти выполнение наказов избирателей.

- Вы можете пойти по этому пути и от бюджета своего района 5% пустить по «Народному бюджету». Не обязательно, что эти все деньги будут по наказам. Это будут деньги, которые используются вашими ТОСами и так далее, но какую-то часть вы всё равно получите на расходы. При том ваша районная администрация, насколько я понимаю, те же самые деньги затрачивает на те же самые наказы жителей, просто вы будете пропускать их через себя. Когда вы будете пропускать их через себя, то избиратели почувствуют уже вашу заботу и ваше внимание. Одно из предложений у меня такое, - рассказал Анатолий Белоусов.

В конце встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

- Одно из важных и основных моментов, это работа депутатов районного уровня, о которой нам нужно было объяснить, показать. Также это работа и по наказам избирателей. Избиратели, это наши жители, люди, которым мы должны в первую очередь помогать. Сегодняшнее мероприятие этому и приурочено, - подытожил председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.

депутаты горсовета ГорсоветУУ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнские депутаты встретились с кяхтинскими
Улан-удэнские депутаты встретились с кяхтинскими
Власть, 17.02.2021
Народные избранники обменялись опытом работы
В Забайкалье районы договорились о сохранении бурятской культуры
В Забайкалье районы договорились о сохранении бурятской культуры
Власть, 15.02.2021
Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в создании языковой среды
Губернатор Иркутской области прокатился на лыжах
Губернатор Иркутской области прокатился на лыжах
Власть, 15.02.2021
Игорь Кобзев в принял участие во всероссийской лыжной гонке «Лыжня России»
В Бурятии госслужащих обяжут отчитываться об имеющихся у них биткоинах
В Бурятии госслужащих обяжут отчитываться об имеющихся у них биткоинах
Власть, 11.02.2021
Соответствующий указ подписал глава республики
В Бурятии уволили директора МУПа в связи с утратой доверия
В Бурятии уволили директора МУПа в связи с утратой доверия
Власть, 11.02.2021
Нарушение выявила проверка прокуратуры
В Улан-Удэ состоялась внеочередная сессия горсовета
В Улан-Удэ состоялась внеочередная сессия горсовета
Власть, 10.02.2021
Депутаты внесли изменения в положение о земельном налоге для ТОР «Бурятия»
Бурятия и Иркутская область подписали протокол по развитию туризма на Байкале
Бурятия и Иркутская область подписали протокол по развитию туризма на Байкале
Власть, 09.02.2021
Подписание документа состоялось в рамках рабочего визита в Улан-Удэ главы Ростуризма Зарины Догузовой
Директор «Водоканала» в Улан-Удэ ремонтировал свой «Ниссан» за счёт предприятия
Директор «Водоканала» в Улан-Удэ ремонтировал свой «Ниссан» за счёт предприятия
Власть, 08.02.2021
Следствие вскрыло новые подробности дела Жаргала Цыбикова
Глава Бурятии попал в топ-5 губернаторов ДФО
Глава Бурятии попал в топ-5 губернаторов ДФО
Власть, 06.02.2021
Алексея Цыденова назвали самым неожиданным 
Минэкономики Бурятии рассказало об амбициозных целях
Минэкономики Бурятии рассказало об амбициозных целях
Власть, 05.02.2021
По многим показателям есть прирост
В минпромторге Бурятии появится новый отдел
В минпромторге Бурятии появится новый отдел
Власть, 05.02.2021
Также расширяется структура коллегии министерства
Сотрудников Роспотребнадзора по Бурятии наказали за нарушения
Сотрудников Роспотребнадзора по Бурятии наказали за нарушения
Власть, 05.02.2021
Нарушения были выявлены прокурорской проверкой
Советник главы Бурятии высказался по проблеме пробок
Советник главы Бурятии высказался по проблеме пробок
Власть, 04.02.2021
Алдар Бадмаев считает, что проблема в исчезновении различных проездов
Глава Бурятии предложил принять чемпионат Европы по боксу
Глава Бурятии предложил принять чемпионат Европы по боксу
Власть, 04.02.2021
Бурятия готова участвовать в конкурсном отборе на проведение чемпионата Европы
В минтрансе Бурятии рассказали о проделанной работе за год
В минтрансе Бурятии рассказали о проделанной работе за год
Власть, 03.02.2021
И. о. министра отчитался о дорогах, транспорте, связи и свете  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^