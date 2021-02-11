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В Бурятии уволили директора МУПа в связи с утратой доверия

В Бурятии уволили директора МУПа в связи с утратой доверия
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Нарушение выявила проверка прокуратуры

Как выяснила прокурорская проверка, муниципальное унитарное предприятие, учредителем которого является администрация Баунтовского эвенкийского района Бурятии, нарушало антикоррупционный закон.

Установлено, что генеральный директор муниципального предприятия в период исполнения своих обязанностей одновременно занимал должности директоров в двух коммерческих организациях, кроме того, являлся учредителем трёх юридических лиц.

- Деятельность хозяйствующих обществ аналогична деятельности унитарного предприятия, что свидетельствует о возможном наличии конфликта интересов. При этом руководитель МУП не предпринял мер к уведомлению главы района о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

В суд был подан иск к администрации муниципального образования об обязании расторгнуть трудовые отношения с должностным лицом. Суд удовлетворил иск. Директор предприятия уволен в связи с утратой доверия.
прокуратура
 
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