В Бурятии уволили директора МУПа в связи с утратой доверия

Власть, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Нарушение выявила проверка прокуратуры



Как выяснила прокурорская проверка, муниципальное унитарное предприятие, учредителем которого является администрация Баунтовского эвенкийского района Бурятии, нарушало антикоррупционный закон.



Установлено, что генеральный директор муниципального предприятия в период исполнения своих обязанностей одновременно занимал должности директоров в двух коммерческих организациях, кроме того, являлся учредителем трёх юридических лиц.



- Деятельность хозяйствующих обществ аналогична деятельности унитарного предприятия, что свидетельствует о возможном наличии конфликта интересов. При этом руководитель МУП не предпринял мер к уведомлению главы района о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



В суд был подан иск к администрации муниципального образования об обязании расторгнуть трудовые отношения с должностным лицом. Суд удовлетворил иск. Директор предприятия уволен в связи с утратой доверия.

