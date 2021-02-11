Нарушение выявила проверка прокуратуры
Как выяснила прокурорская проверка, муниципальное унитарное предприятие, учредителем которого является администрация Баунтовского эвенкийского района Бурятии, нарушало антикоррупционный закон.
Установлено, что генеральный директор муниципального предприятия в период исполнения своих обязанностей одновременно занимал должности директоров в двух коммерческих организациях, кроме того, являлся учредителем трёх юридических лиц.
- Деятельность хозяйствующих обществ аналогична деятельности унитарного предприятия, что свидетельствует о возможном наличии конфликта интересов. При этом руководитель МУП не предпринял мер к уведомлению главы района о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В суд был подан иск к администрации муниципального образования об обязании расторгнуть трудовые отношения с должностным лицом. Суд удовлетворил иск. Директор предприятия уволен в связи с утратой доверия.
В Бурятии уволили директора МУПа в связи с утратой доверия
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