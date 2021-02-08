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Директор «Водоканала» в Улан-Удэ ремонтировал свой «Ниссан» за счёт предприятия

Директор «Водоканала» в Улан-Удэ ремонтировал свой «Ниссан» за счёт предприятия
Власть, 
Следствие вскрыло новые подробности дела Жаргала Цыбикова

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Бурятии продолжается расследование уголовного дела в отношении депутата Улан-Удэнского городского Совета депутатов шестого созыва, директора муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Жаргала Цыбикова. Он обвиняется сразу по нескольким статьям: по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение, совершенное в крупном размере» и двух преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием своего служебного положения».

Как сообщал «Байкал-Daily», по данным следствия, с апреля по декабрь 2019 года обвиняемый из корыстных побуждений заставлял подчинённых работников безвозмездно трудиться на земельном участке своей тёщи. На нём он помощью сил, средств и техники муниципального предприятия был возведён жилой дом, проложены коммунальные сети и выполнены другие строительные и хозяйственные работы.

На эти цели затрачено более 500 тысяч рублей предприятия. При этом работники отвлекались от исполнения своих прямых обязанностей, связанных с деятельностью по обеспечению качественного и бесперебойного водоснабжения потребителей.

- Также в период с июля 2018 по ноябрь 2020 года подозреваемый чиновник заставлял подчинённых работников, обслуживающих автопарк предприятия, вносить в путевые листы транспортных средств заведомо ложных сведений с завышенными показателями пройдённого пути. Денежные средства, выделенные на приобретение топлива, находящиеся на заправочных картах, директор таким путём присваивал и использовал в личных целях, совершив хищение на общую сумму более 700 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Помимо этого, по данным следствия, обвиняемый дважды, в декабре 2019 и январе 2020 года, ремонтировал свой личный автомобиль марки «Ниссан Патрол» за счёт средств возглавляемого предприятия. Обманом, под предлогом ремонта служебных транспортных средств, используя свои властные полномочия, чиновник заставлял главного бухгалтера переводить деньги в автосервисы за ремонт своего личного автомобиля. Таким образом он похитил более 100 тысяч рублей.

- В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступлений и сбор доказательственной базы, - заключили в Следкоме.


Водоканал злоупотребление должностными полномочиями присвоение денег
 
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