Минэкономики Бурятии рассказало об амбициозных целях

По многим показателям есть прирост



5 февраля министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова подвела итоги деятельности за 2020 год.



Социально-экономическое развитие Бурятии



В стратегии социально-экономического развития Бурятии предусмотрено развитие 339 индикаторов. Среди них госуправление, инфраструктура, социальная сфера и экономика.



- 119 - это экономический блок, 141 – социальная сфера, 39 показателей – государственное управление, и инфраструктура – 30 показателей, - пояснила Екатерина Кочетова.



В 2020 году в России была принята национальная программа развития Дальнего Востока, которая рассчитана до 2035 года. Она включает в себя 3 этапа. По результатам реализации 1 этапа на Бурятию предусмотрено более 24 миллиардов рублей на строительство 323 объектов.



- Реализация данной программы ставит для нас амбициозные цели. По результатам реализации трёх этапов Бурятия по своим показателям могла достигнуть уровня среднероссийского показателя и по темпам, и по индикаторам, - рассказала министр.



Несмотря на пандемию, Бурятия в макроэкономике показала неплохие результаты. К примеру, в промышленном производстве темпы прироста составили 107,4% - это 2 место в ДФО и 12 в России. В строительстве прирост составил 106,9%, в добыче полезных ископаемых 115,7%, в экспорте – 127,1%, в обрабатывающем производстве 106,8%, увеличилась заработная плата, инвестиции.



- До 2024 году по строительству перед нами ставится амбициозная задача по вводу жилья - 1 миллион 200 тысяч кв. м. жилья. Это очень большой показатель для Бурятии. Сейчас по данному показателю в ДФО мы находимся на 4 месте, по России на 27. Неплохо у нас представлен экспорт. Мы почти на четверть даём рост, мы занимаем 5 место по ДФО и 37 место по России, - отметила Екатерина Кочетова.



Госпрограммы



В 2020 году в Бурятии вырос объём инвестиций на 15,5% - это 2,1 миллиарда рублей, а объём бюджетных инвестиций возрос в 1,4 раза – 3,3 миллиарда рублей. Несмотря на это, ощутимо падение частных инвестиций. По сравнению с 2019 годом республика потерял 1,2 миллиарда рублей. Между тем, объём целевых трансфертов вырос и сейчас составляет 25 миллиардов рублей.



Также в полномочиях министерства экономики Бурятии находится ведение республиканской адресной инвестиционной программы.



- Что такое республиканская адресная инвестиционная программа? Это все затраты бюджета на капитальные вложения. Это строительство, реконструкция, проектно-сметная документация. По объёму бюджетных инвестиций по 2020 году у нас небольшой рост. В целом, по объёму бюджетных инвестиций на реализацию адресной инвестиционной программы за счёт всех источников, то есть федерального, республиканского и местного бюджетов, было выделено 9 миллиардов 900 миллионов рублей, - пояснила министр.



На эти деньги было построено в 2020 году 194 объекта. Самые крупные - это школа на 450 мест в посёлке Нижние Тальцы Заиграевского района и региональный центр по стрельбе из лука в Улан-Удэ.



Дальневосточная субсидия



Благодаря вхождению Бурятии в ДФО, республика с 2019 года получила 6 миллиардов 700 миллионов рублей. Эта сумма разбита по годам. В 2020 году бюджет Бурятии был пополнен на 1,8 миллиарда рублей. На эти деньги капитально отремонтировано 13 социальных учреждений и построено 7 объектов.



- Среди них самое крупное - общежитие в городе Северобайкальск для колледжа, приобретено 1258 планшетов в связи с тем, что у нас дети начали обучаться дистанционно, и не у всех есть возможность с домашнего компьютера проходить обучение. Также приобретено 22 автобуса для Улан-Удэ, проведён ремонт 2-х километров трамвайных путей, новый пищеблок построен в детском саду «Витимок» в селе Романовка Баунтовского района и много других мероприятий, которые дают очень хорошую материальную базу нашим муниципальным образованиям, - добавила Кочетова.



Среди плюсов вождения Бурятии в ДФО Екатерина Кочетова выделила предоставление инвесторам права воспользоваться всеми преференциальными режимами по территории опережающего развития. На сегодняшний день 9 муниципальных образования вошли в границы ТОРа, заведено 13 резидентов.



- Очень привлекательные для инвесторов режимы. Очень привлекательные налоговые ставки по налогу на прибыль, по налогу на имущество, по налогу на землю. Самое привлекательное, конечно - это страховые взносы. С 30% 10 лет предприниматель будет платить только 7,5% за работника. Кроме того, ещё существуют административные преференции. Это привлечение иностранной рабочей силы без учёта квот, готовая инфраструктура, предоставление земельных участков без торгов, режим «одного окна» для инвесторов, - пояснила министр.



В результате реализации проектов 13 резидентов будет представлена возможность создания свыше 1,7 тысяч рабочих мест и привлечения в экономику Бурятии 10,6 миллиардов рублей инвестиций.



Общественная инфраструктура



Затраты на развитие общественной инфраструктуры в бюджете предусматриваются ежегодно. В 2019 году на эти цели было выделено 400 миллионов на 630 мероприятий. В 2020 году финансирование увеличилось, и было выделено более 447 миллионов рублей на 802 мероприятия. Деньги были направлены на благоустройство, разработку проектно-сметной документации, ЖКХ, строительство и капремонт жилья для специалистов, работающих в сёлах, а также на социальную сферу.



Государство и предприниматели



Государственно-частное партнёрство – это взаимовыгодное сотрудничество государства и бизнеса, для создания необходимых объектов социальной сферы и инфраструктуры.



- Если очень простым языком сказать, то это заинтересованность государства в предоставлении услуг населению, но с привлечением частного инвестора. Объект капитального строительства остаётся в государственной собственности, а инвестору предоставляется право построить, эксплуатировать помещение и извлекать прибыль для восстановления своих затрат, - рассказала Екатерина Кочетова.



Самые крупные на республиканском уровне – это реализующиеся программы по строительству центра ядерной медицины за 1 миллиард рублей, регионального центра по хоккею – 1,5 миллиард рублей, и пансионата для пожилых людей – 3 миллиона рублей.



Бюджетные доходы и зарплаты



В 2020 году объём доходов в муниципальные и республиканский бюджеты составил 37,2 миллиардов рублей.



- По уровню с 2019 годом мы неплохо выглядим. В середине 2020 года мы планировали очень большое падение. Но благодаря мерам поддержки на уровне федерального финансирования, на уровне региональных мер поддержки, которые были приняты пакетами, нам удалось по уровню дохода не упасть и достичь уровня 2019 года. В общей структуре дохода бюджета и за счёт федеральных трансфертов, и за счёт консолидированного бюджета общая доля наших доходов составляет 39%. То есть мы на 39% самостоятельно себя обеспечиваем, - пояснила министр.



По заработной плате в Бурятии в 2020 году произошёл рост на 2%. В 2019 году, заявила Кочетова, средняя зарплата была 37,8 тысяч рублей, сейчас она, по словам министра, составляет 40,4 тысяч.



Бизнес и коронавирус



2020 был очень тяжёлым годом для бизнеса. Тем не менее, на федеральном уровне и в республике принимались пакетные меры для поддержки предпринимателей в период пандемии. На протяжении 2-3 месяцев за счёт федеральной поддержки было вовлечено в экономику Бурятии более 5 миллиардов рублей. Регион оказал помощь бизнесу на сумму более 900 миллионов рублей.



- Нас на уровне национального рейтингового агентства отрейтинговали по данным мерам, и мы вошли в ТОП-8 регионов с максимальным количеством утверждённых форм и видов в поддержке бизнеса, - рассказала министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова.

