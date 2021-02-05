В минпромторге Бурятии появится отдел новый отдел

Также расширяется структура коллегии министерства
Министерство промышленности и торговли Бурятии ждут преобразования. Как сообщал «Байкал-Daily», кадровые перестановки произошли в середине января
. Сергей Желтиков покинул пост министра. Назначение на должность получил Антон Виноградов, прежде возглавлявший полпредство Бурятии при президенте РФ.
В пояснительной записке в проекту постановления сообщается, что будет изменено название министерства – оно будет звучать как министерство промышленности, торговли и инвестиций.
В структуре министерства появился новый отдел инвестиций и инноваций.
Сегодня минпромторг состоит из следующих отделов:
Расширяется структура коллегии министерства. Сюда хотят добавить: уполномоченного по защите прав предпринимателей в Бурятии, представителя БРО общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», представителя регионального отделения общественной организации «Деловая Россия».
Отмечается, что принятие данного постановления не повлечёт увеличение расходов из республиканского бюджета, а также увеличение штатной численности.
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