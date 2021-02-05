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Сотрудников Роспотребнадзора по Бурятии наказали за нарушения

Сотрудников Роспотребнадзора по Бурятии наказали за нарушения
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Нарушения были выявлены прокурорской проверкой

Как выяснила прокурорская проверка, в управлении Роспотребнадзора по Бурятии нарушали антикоррупционный закон.

Установлено, что служащие ведомства представили недостоверные и неполные сведения о доходах, имуществе, а также об открытых в кредитных организациях счетах.

  - Кадровая службой управления ненадлежащим образом проводила работу по выявлению явных ошибок и технических опечаток в справках, не принимались меры к истребованию подтверждающей информации. В одном случае не инициировано осуществление контроля за соответствием расходов государственного служащего его доходам, - сообщает прокуратура.

Длительное время не приводились в соответствие с законодательством должностные регламенты сотрудников, не обновлялась информация о противодействии коррупции на ведомственном сайте.

- По представлению прокурора республики ведомством реализован комплекс мер по устранению нарушений антикоррупционного законодательства, к виновным применены меры дисциплинарного воздействия, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.


прокуратура
 
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