Сотрудников Роспотребнадзора по Бурятии наказали за нарушения

Власть, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Нарушения были выявлены прокурорской проверкой



Как выяснила прокурорская проверка, в управлении Роспотребнадзора по Бурятии нарушали антикоррупционный закон.



Установлено, что служащие ведомства представили недостоверные и неполные сведения о доходах, имуществе, а также об открытых в кредитных организациях счетах.



- Кадровая службой управления ненадлежащим образом проводила работу по выявлению явных ошибок и технических опечаток в справках, не принимались меры к истребованию подтверждающей информации. В одном случае не инициировано осуществление контроля за соответствием расходов государственного служащего его доходам, - сообщает прокуратура.



Длительное время не приводились в соответствие с законодательством должностные регламенты сотрудников, не обновлялась информация о противодействии коррупции на ведомственном сайте.



- По представлению прокурора республики ведомством реализован комплекс мер по устранению нарушений антикоррупционного законодательства, к виновным применены меры дисциплинарного воздействия, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.





