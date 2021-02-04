Глава Бурятии предложил принять чемпионат Европы по боксу

На встрече стороны обсудили проведение в Бурятии командного Кубка России по боксу среди мужчин-2022 и командного Кубка мира-2022.







- Нам интересно, чтобы чемпионат Европы прошёл в Бурятии. Это было бы уникально, что чемпионат Европы пройдёт в Азии. Это единственная страна, где такое возможно, только в России это можно сделать. Мы окажем полнейшую поддержку, - добавил Кирилл Щекутьев.





