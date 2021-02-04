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Глава Бурятии предложил принять чемпионат Европы по боксу

Глава Бурятии предложил принять чемпионат Европы по боксу
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурятия готова участвовать в конкурсном отборе на проведение чемпионата Европы

Сегодня с рабочим визитом Бурятию посетил генеральный секретарь федерации бокса России Кирилл Щекутьев. После прилёта, сразу же в аэропорту «Байкал», между ним и главой республики Алексеем Цыденовым прошла деловая встреча.

- Бурятия в сфере бокса идёт уверенными шагами. Мы с вашей поддержкой провели чемпионат России и чемпионат мира по женскому боксу. Надеемся, что и в дальнейшем не менее крупные соревнования будут проходить у нас, - отметил глава Бурятии.

На встрече стороны обсудили проведение в Бурятии командного Кубка России по боксу среди мужчин-2022 и командного Кубка мира-2022.


Также Алексей Цыденов выдвинул предложение о проведении чемпионата Европы в Улан-Удэ.

- У нас есть амбиции на чемпионат Европы. Мы сегодня обсудим. Понятно, что это конкурсная процедура и будет отбор, но мы настроены, чтобы поучаствовать в отборе, - заявил глава Бурятии.

Генсек федерации бокса России ответил, что организация окажет все меры поддержки в отборочном туре.

- Нам интересно, чтобы чемпионат Европы прошёл в Бурятии. Это было бы уникально, что чемпионат Европы пройдёт в Азии. Это единственная страна, где такое возможно, только в России это можно сделать. Мы окажем полнейшую поддержку, - добавил Кирилл Щекутьев.


В 2019 году Улан-Удэ уже принимал чемпионат мира по боксу среди женщин. В Бурятию приехали более 300 человек. Было разыграны награды в 10-ти весовых категориях. В общекомандном зачёте сборная России одержала победу, завоевав три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. На втором месте были представители Китая, а на третьем команда Турции. В домашнем чемпионате мира участвовали сразу три спортсменки из Бурятии – Людмила Воронцова, Наталья Шадрина и Кристина Ткачёва. Воронцова завоевала серебряную медаль.



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