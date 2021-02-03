Алексей Цыденов обсудил вопрос автобусов с первым замминистра транспорта России
Во вторник, 2 февраля, глава Бурятии Алексей Цыденов в рамках рабочей поездки в Москву встретился с первым заместителем министра транспорта России Андреем Костюком, сообщили в пресс-службе правительства республики.
- Мы обсуждали, как исполнить поручение президента по поставке в Бурятию автобусов. До середины февраля минтранс России должен предоставить президенту варианты обновления не только парка пассажирского общественного транспорта Улан-Удэ, но и объектов его инфраструктуры, - отметил глава Бурятии.
Инициативу Алексея Цыденова об обновлении парка общественного транспорта в Улан-Удэ Владимир Путин поддержал 30 ноября на рабочей встрече. В результате президент дал поручение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину до 15 февраля 2021 года подготовить предложения по обновлению парка общественного транспорта в Улан-Удэ, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнёрства.
Парк муниципальных автобусов в Улан-Удэ пополнился в октябре 2020 года. Тогда в столицу Бурятии поступило 42 новых автобуса.
- Но для системного решения нужно, конечно, порядка 600 - не один год работы. Это можно сделать в рамках государственно-частного партнёрства, - отмечал на встрече с Путиным глава Бурятии.
Глава Бурятии добивается в Москве новых автобусов
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