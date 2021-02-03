 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 февраля

02 февраля

Популярное

Глава Бурятии добивается в Москве новых автобусов

Глава Бурятии добивается в Москве новых автобусов
Власть,  Фото:egov-buryatia.ru
Алексей Цыденов обсудил вопрос автобусов с первым замминистра транспорта России

Во вторник, 2 февраля, глава Бурятии Алексей Цыденов в рамках рабочей поездки в Москву встретился с первым заместителем министра транспорта России Андреем Костюком, сообщили в пресс-службе правительства республики.

- Мы обсуждали, как исполнить поручение президента по поставке в Бурятию автобусов. До середины февраля минтранс России должен предоставить президенту варианты обновления не только парка пассажирского общественного транспорта Улан-Удэ, но и объектов его инфраструктуры, - отметил глава Бурятии.

Инициативу Алексея Цыденова об обновлении парка общественного транспорта в Улан-Удэ Владимир Путин поддержал 30 ноября на рабочей встрече. В результате президент дал поручение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину до 15 февраля 2021 года подготовить предложения по обновлению парка общественного транспорта в Улан-Удэ, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнёрства.

Парк муниципальных автобусов в Улан-Удэ пополнился в октябре 2020 года. Тогда в столицу Бурятии поступило 42 новых автобуса.

- Но для системного решения нужно, конечно, порядка 600 - не один год работы. Это можно сделать в рамках государственно-частного партнёрства, - отмечал на встрече с Путиным глава Бурятии.
автобус общественный транспорт глава Бурятии Алексей Цыденов
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Глава Бурятии уволил одного министра и назначил другого
Глава Бурятии уволил одного министра и назначил другого
Власть, 03.02.2021
Кадровые указы Алексея Цыденова вступили в силу
Глава Бурятии навестил искусанную собаками девушку
Глава Бурятии навестил искусанную собаками девушку
Власть, 03.02.2021
Алексей Цыденов заверил, что помощь в лечении будет оказываться
Минприроды Бурятии подвело итоги 2020 года
Минприроды Бурятии подвело итоги 2020 года
Власть, 03.02.2021
В прошедшем году выросла добыча полезных ископаемых
Советник главы Бурятии раскритиковал экономистов-теоретиков
Советник главы Бурятии раскритиковал экономистов-теоретиков
Власть, 02.02.2021
Алдару Бадмаеву доводилось встречать экономистов, которые не составили ни одного бизнес-проекта
Депутат Госдумы Алдар Дамдинов: «Это не просто обязанность, но и мой личный долг»
Депутат Госдумы Алдар Дамдинов: «Это не просто обязанность, но и мой личный долг»
Власть, 02.02.2021
Сегодня в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» дистанционный приём граждан провёл депутат Государственной Думы Алдар Дамдинов
Новый заммэра Иркутска пришёл из министерства транспорта
Новый заммэра Иркутска пришёл из министерства транспорта
Власть, 02.02.2021
Заместителем мэра Иркутска назначен Роман Орноев
В Бурятии наградили медалью уволенного экс-министра
В Бурятии наградили медалью уволенного экс-министра
Власть, 02.02.2021
Александра Аюшеева, которому не нашлось места в новом составе правительства, не оставили без внимания
Назначен прокурор Муйского района Бурятии
Назначен прокурор Муйского района Бурятии
Власть, 02.02.2021
Приказ о назначении подписал Игорь Краснов
Начальник РСТ Бурятии обвинил ТГК-14
Начальник РСТ Бурятии обвинил ТГК-14
Власть, 01.02.2021
Служба по тарифам Бурятии считает, что ТГК-14 для решения проблем начала урезать зарплату работников
В Бурятии агентство ГО и ЧС подвело итоги года
В Бурятии агентство ГО и ЧС подвело итоги года
Власть, 01.02.2021
Пожарные Бурятии спасли материальных ценностей на 70 млн
Медведев назвал возможным отключение России от глобальной сети
Медведев назвал возможным отключение России от глобальной сети
Власть, 01.02.2021
Медведев упомянул и опыт КНР, где мировые соцсети заменены китайскими
Сокращение высоких должностей Хурала Бурятии рассмотрят в феврале
Сокращение высоких должностей Хурала Бурятии рассмотрят в феврале
Власть, 01.02.2021
Стали известны авторы инициативы по сокращению числа оплачиваемых должностей в Хурале
Глава Бурятии с супругой поздравили митрополита Иосифа
Глава Бурятии с супругой поздравили митрополита Иосифа
Власть, 31.01.2021
Алексей Цыденов не забыл про день рождения Бурятского митрополита
Бурятский омбудсмен отказывается от пластиковых пакетов
Бурятский омбудсмен отказывается от пластиковых пакетов
Власть, 31.01.2021
Юлия Жамбалова сетует, что не все магазины предлагают альтернативу неэкологичным пакетам
Министерство туризма Бурятии отчиталось об итогах года
Министерство туризма Бурятии отчиталось об итогах года
Власть, 29.01.2021
В начале года было зафиксировано увеличение туристов, однако потом показатели пошли на спад

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^