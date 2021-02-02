Депутат Госдумы Алдар Дамдинов: «Это не просто обязанность, но и мой личный долг»

Сегодня в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» дистанционный приём граждан провёл депутат Государственной Думы Алдар Дамдинов
В расписании у каждого депутата Госдумы есть ежемесячная региональная неделя, когда он встречается с избирателями, ездит по районам, принимает людей в своей приемной и в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия».
- Это для меня уже не просто обязанность, но и мой личный долг, как гражданина. Очень часто приходят пожилые люди, бывшие педагоги, интеллигенция. Кто-то просит помочь с лечением или с пенсией, кто-то – с изданием книги, кто-то просто хочет поговорить. С некоторыми многодетными семьями мы уже хорошо знакомы, встречаемся не раз, я их курирую уже несколько лет, – отметил депутат.
В среднем на один прием записываются по 15 человек. На этот раз, из-за того, что прием ведётся дистанционно, широко охвачены районы республики. Многим людям удобнее поговорить по телефону, поскольку не у всех есть возможность приехать в Улан-Удэ на личную встречу.
- Для каждого депутата важно понимание проблем, которые озвучиваются населением. С общими проблемами гораздо легче работать, когда есть четкое понимание, какие есть частные потребности. Казалось бы, точечное решение проблем в общественной приемной влияет на решение вопросов для целой категории граждан. Поэтому работа в общественных приёмных так важна для депутатов, поэтому она достаточно серьёзная, – подчеркнул Алдар Дамдинов.
За 4,5 года в региональный общественной приемной председателя партии Алдар Дамдинов принял более 450 обращений.
На этот раз встречи были тематическими и прошли в рамках «Недели приемов по вопросам здравоохранения».
А накануне, 1 февраля, дистанционный прием граждан провел директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования республики, заслуженный врач Бурятии Александр Варфоломеев. В ходе приема поступили вопросы о том, в каких частных клиниках Бурятии можно получить услуги по полису обязательного медицинского страхования, а также о порядке страховых выплат медицинским работникам, заболевшим COVID-19. По всем вопросам даны соответствующие разъяснения.
Напомним, что все встречи проводятся дистанционно с 1 по 5 февраля в Региональной приемной председателя партии «Единой России» Дмитрия Медведева. График приемов можно посмотреть по ссылке – https://buriat.er.ru/activity/news/grafik-distancionnogo-priema-grazhdan-na-fevral-2021-goda
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Подробная информация и предварительная запись по телефонам: 89021608864, 89021608894.
Если у вас есть вопросы, в решении которых требуется помощь партии, вы можете обратиться в региональные общественные приемные и в обычные дни. Все контакты размещены на официальном сайте «Единой России»: https://er.ru/activity/regional-receptions
Также вы можете обратиться в онлайн-приемную председателя партии по ссылке: https://wp.er.ru/login/?next=/
Депутат Госдумы Алдар Дамдинов: «Это не просто обязанность, но и мой личный долг»
Власть, Фото:
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