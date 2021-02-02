 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 февраля

01 февраля

Популярное

Депутат Госдумы Алдар Дамдинов: «Это не просто обязанность, но и мой личный долг»

Депутат Госдумы Алдар Дамдинов: «Это не просто обязанность, но и мой личный долг»
Власть,  Фото:пресс-служба БРО "Единая Россия"
Сегодня в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» дистанционный приём граждан провёл депутат Государственной Думы Алдар Дамдинов

В расписании у каждого депутата Госдумы есть ежемесячная региональная неделя, когда он встречается с избирателями, ездит по районам, принимает людей в своей приемной и в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия».

- Это для меня уже не просто обязанность, но и мой личный долг, как гражданина. Очень часто приходят пожилые люди, бывшие педагоги, интеллигенция. Кто-то просит помочь с лечением или с пенсией, кто-то – с изданием книги, кто-то просто хочет поговорить. С некоторыми многодетными семьями мы уже хорошо знакомы, встречаемся не раз, я их курирую уже несколько лет, – отметил депутат.

В среднем на один прием записываются по 15 человек. На этот раз, из-за того, что прием ведётся дистанционно, широко охвачены районы республики. Многим людям удобнее поговорить по телефону, поскольку не у всех есть возможность приехать в Улан-Удэ на личную встречу.

- Для каждого депутата важно понимание проблем, которые озвучиваются населением. С общими проблемами гораздо легче работать, когда есть четкое понимание, какие есть частные потребности. Казалось бы, точечное решение проблем в общественной приемной влияет на решение вопросов для целой категории граждан. Поэтому работа в общественных приёмных так важна для депутатов, поэтому она достаточно серьёзная, – подчеркнул Алдар Дамдинов.

За 4,5 года в региональный общественной приемной председателя партии Алдар Дамдинов принял более 450 обращений.

На этот раз встречи были тематическими и прошли в рамках «Недели приемов по вопросам здравоохранения».

А накануне, 1 февраля, дистанционный прием граждан провел директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования республики, заслуженный врач Бурятии Александр Варфоломеев. В ходе приема поступили вопросы о том, в каких частных клиниках Бурятии можно получить услуги по полису обязательного медицинского страхования, а также о порядке страховых выплат медицинским работникам, заболевшим COVID-19. По всем вопросам даны соответствующие разъяснения.

Напомним, что все встречи проводятся дистанционно с 1 по 5 февраля в Региональной приемной председателя партии «Единой России» Дмитрия Медведева. График приемов можно посмотреть по ссылке – https://buriat.er.ru/activity/news/grafik-distancionnogo-priema-grazhdan-na-fevral-2021-goda

Подробная информация и предварительная запись по телефонам: 89021608864, 89021608894.

Если у вас есть вопросы, в решении которых требуется помощь партии, вы можете обратиться в региональные общественные приемные и в обычные дни. Все контакты размещены на официальном сайте «Единой России»: https://er.ru/activity/regional-receptions

Также вы можете обратиться в онлайн-приемную председателя партии по ссылке: https://wp.er.ru/login/?next=/


Единая Россия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Советник главы Бурятии раскритиковал экономистов-теоретиков
Советник главы Бурятии раскритиковал экономистов-теоретиков
Власть, 02.02.2021
Алдару Бадмаеву доводилось встречать экономистов, которые не составили ни одного бизнес-проекта
Новый заммэра Иркутска пришёл из министерства транспорта
Новый заммэра Иркутска пришёл из министерства транспорта
Власть, 02.02.2021
Заместителем мэра Иркутска назначен Роман Орноев
В Бурятии наградили медалью уволенного экс-министра
В Бурятии наградили медалью уволенного экс-министра
Власть, 02.02.2021
Александра Аюшеева, которому не нашлось места в новом составе правительства, не оставили без внимания
Назначен прокурор Муйского района Бурятии
Назначен прокурор Муйского района Бурятии
Власть, 02.02.2021
Приказ о назначении подписал Игорь Краснов
Начальник РСТ Бурятии обвинил ТГК-14
Начальник РСТ Бурятии обвинил ТГК-14
Власть, 01.02.2021
Служба по тарифам Бурятии считает, что ТГК-14 для решения проблем начала урезать зарплату работников
В Бурятии агентство ГО и ЧС подвело итоги года
В Бурятии агентство ГО и ЧС подвело итоги года
Власть, 01.02.2021
Пожарные Бурятии спасли материальных ценностей на 70 млн
Медведев назвал возможным отключение России от глобальной сети
Медведев назвал возможным отключение России от глобальной сети
Власть, 01.02.2021
Медведев упомянул и опыт КНР, где мировые соцсети заменены китайскими
Сокращение высоких должностей Хурала Бурятии рассмотрят в феврале
Сокращение высоких должностей Хурала Бурятии рассмотрят в феврале
Власть, 01.02.2021
Стали известны авторы инициативы по сокращению числа оплачиваемых должностей в Хурале
Глава Бурятии с супругой поздравили митрополита Иосифа
Глава Бурятии с супругой поздравили митрополита Иосифа
Власть, 31.01.2021
Алексей Цыденов не забыл про день рождения Бурятского митрополита
Бурятский омбудсмен отказывается от пластиковых пакетов
Бурятский омбудсмен отказывается от пластиковых пакетов
Власть, 31.01.2021
Юлия Жамбалова сетует, что не все магазины предлагают альтернативу неэкологичным пакетам
Министерство туризма Бурятии отчиталось об итогах года
Министерство туризма Бурятии отчиталось об итогах года
Власть, 29.01.2021
В начале года было зафиксировано увеличение туристов, однако потом показатели пошли на спад
Мэр попросил улан-удэнцев не подкармливать собак
Мэр попросил улан-удэнцев не подкармливать собак
Власть, 29.01.2021
В Улан-Удэ проверяют наличие кормовой базы возле общепитов
Бурятию посетит министр спорта России
Бурятию посетит министр спорта России
Власть, 29.01.2021
Министр спорта России посетит Улан-Удэ перед двумя крупными соревнованиями
Глава Бурятии уволил Мишенина и трёх министров
Глава Бурятии уволил Мишенина и трёх министров
Власть, 29.01.2021
Алексей Цыденов подписал несколько указов об увольнениях
Экс-мэр Улан-Удэ рассказал, каким для него были «лихие 90-е»
Экс-мэр Улан-Удэ рассказал, каким для него были «лихие 90-е»
Власть, 29.01.2021
Александр Голков заявил, что трудности 90-х выкристаллизовали его характер

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^