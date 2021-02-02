В Бурятии наградили медалью уволенного экс-министра

Александра Аюшеева, которому не нашлось места в новом составе правительства, не оставили без внимания
Бывший министр транспорта Бурятии Александр Аюшеев получил медаль за заслуги перед республикой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил зампред правительства по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.
- Экс-министр транспорта Бурятии Александр Аюшеев награжден медалью за заслуги перед республикой. Александр Дариевич, примите самые искренние поздравления! – написал Луковников.
Александр Аюшеев возглавил минтранс Бурятии в марте 2019 года. До этого он трудился сити-менеджером Улан-Удэ, но освободил свой пост Игорю Шутенкову. Шутенков возглавил городскую администрацию в преддверие выборов мэра Улан-Удэ, которые благополучно вскоре выиграл.
В середине января этого года глава Бурятии Алексей Цыденов отправил правительство в отставку. Часть из министров и зампредов вскоре вновь вернулись в свои кресла, но Александра Аюшеева в их числе не оказалось, он был уволен с 1 февраля.
Справка:
Александр Аюшеев родился 18 июля 1954 года в селе Петропавловка Джидинского района Бурятской АССР. В 1977 году окончил Томский политехнический институт, а в 1995-м получил квалификацию «Экономист» во ВСГТУ.
Трудовую деятельность начал в 1977 году на производственном предприятии «Востокэнергоремонт» мастером, а затем инженером-технологом.
С 1984 был на партийной работе – инструктор, заведующий отделом организационной работы, заместитель председателя Гусиноозёрского горисполкома. Затем получил должность замглавы Селенгинской районной администрации.
С 1993 по 1999 гг работал в налоговых органах начальником государственной налоговой инспекции по Селенгинскому району, заместителем руководителя Государственной налоговой инспекции по Бурятии.
В 1999г. назначен начальником городского финансового управления администрации Улан-Удэ, в 2003 году утверждён председателем комитета по финансам.
С декабря 2007 года – заместитель мэра – председатель комитета по финансам.
С октября 2012 года назначен исполняющим обязанности первого заместителя мэра Улан-Удэ. В марте 2013 года на сессии горсовета депутатов избран заместителем руководителя - председателем комитета по финансам.
В июне 2016 году выиграл конкурс на должность руководителя администрации Улан-Удэ. 28 февраля 2019 года на сессии горсовета была принята его отставка с поста сити-менеджера.
Трудился министром транспорта Бурятии с марта 2019-го по январь 2021 года.
В Бурятии наградили медалью уволенного экс-министра
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