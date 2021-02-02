Назначен прокурор Муйского района Бурятии

Приказ о назначении подписал Игорь Краснов



Приказом генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова от 26 января 2021 года на должность прокурора Муйского района Бурятии назначен Андрей Корнев.



Андрей Корнев в 2003 году окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления.



В органах прокуратуры республики проходит службу с декабря 2003 года. Занимал должности следователя прокуратуры Иволгинского района, заместителя прокурора Окинского, Закаменского районов, заместителя Гусиноозерского межрайонного прокурора, помощника прокурора республики по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи, помощника Бурятского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. С февраля 2018 года состоял в должности прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры республики.

