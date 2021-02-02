 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 февраля

01 февраля

Популярное

Назначен прокурор Муйского района Бурятии

Назначен прокурор Муйского района Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Приказ о назначении подписал Игорь Краснов

Приказом генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова от 26 января 2021 года на должность прокурора Муйского района Бурятии назначен Андрей Корнев.

Андрей Корнев в 2003 году окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления.

В органах прокуратуры республики проходит службу с декабря 2003 года. Занимал должности следователя прокуратуры Иволгинского района, заместителя прокурора Окинского, Закаменского районов, заместителя Гусиноозерского межрайонного прокурора, помощника прокурора республики по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи, помощника Бурятского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. С февраля 2018 года состоял в должности прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры республики.
прокуратура назначение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Назначен прокурор Муйского района Бурятии
Назначен прокурор Муйского района Бурятии
Власть, 02.02.2021
Приказ о назначении подписал Игорь Краснов
Начальник РСТ Бурятии обвинил ТГК-14
Начальник РСТ Бурятии обвинил ТГК-14
Власть, 01.02.2021
Служба по тарифам Бурятии считает, что ТГК-14 для решения проблем начала урезать зарплату работников
В Бурятии агентство ГО и ЧС подвело итоги года
В Бурятии агентство ГО и ЧС подвело итоги года
Власть, 01.02.2021
Пожарные Бурятии спасли материальных ценностей на 70 млн
Медведев назвал возможным отключение России от глобальной сети
Медведев назвал возможным отключение России от глобальной сети
Власть, 01.02.2021
Медведев упомянул и опыт КНР, где мировые соцсети заменены китайскими
Сокращение высоких должностей Хурала Бурятии рассмотрят в феврале
Сокращение высоких должностей Хурала Бурятии рассмотрят в феврале
Власть, 01.02.2021
Стали известны авторы инициативы по сокращению числа оплачиваемых должностей в Хурале
Глава Бурятии с супругой поздравили митрополита Иосифа
Глава Бурятии с супругой поздравили митрополита Иосифа
Власть, 31.01.2021
Алексей Цыденов не забыл про день рождения Бурятского митрополита
Бурятский омбудсмен отказывается от пластиковых пакетов
Бурятский омбудсмен отказывается от пластиковых пакетов
Власть, 31.01.2021
Юлия Жамбалова сетует, что не все магазины предлагают альтернативу неэкологичным пакетам
Министерство туризма Бурятии отчиталось об итогах года
Министерство туризма Бурятии отчиталось об итогах года
Власть, 29.01.2021
В начале года было зафиксировано увеличение туристов, однако потом показатели пошли на спад
Мэр попросил улан-удэнцев не подкармливать собак
Мэр попросил улан-удэнцев не подкармливать собак
Власть, 29.01.2021
В Улан-Удэ проверяют наличие кормовой базы возле общепитов
Бурятию посетит министр спорта России
Бурятию посетит министр спорта России
Власть, 29.01.2021
Министр спорта России посетит Улан-Удэ перед двумя крупными соревнованиями
Глава Бурятии уволил Мишенина и трёх министров
Глава Бурятии уволил Мишенина и трёх министров
Власть, 29.01.2021
Алексей Цыденов подписал несколько указов об увольнениях
Экс-мэр Улан-Удэ рассказал, каким для него были «лихие 90-е»
Экс-мэр Улан-Удэ рассказал, каким для него были «лихие 90-е»
Власть, 29.01.2021
Александр Голков заявил, что трудности 90-х выкристаллизовали его характер
Прокуратура Бурятии внесла представление министру спорта
Прокуратура Бурятии внесла представление министру спорта
Власть, 29.01.2021
Надзорный орган выявил нарушение в минспорта время проверки
В Бурятии хотят сэкономить на «верхушке» Народного Хурала
В Бурятии хотят сэкономить на «верхушке» Народного Хурала
Власть, 28.01.2021
Законопроект по сокращению расходов на Хурал уже подготовлен и внесён
Прокуратура внесла представление председателю КУИ Улан-Удэ
Прокуратура внесла представление председателю КУИ Улан-Удэ
Власть, 28.01.2021
Прокуратура вскрыла проблему с арендой на земельный участок

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^