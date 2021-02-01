Медведев назвал возможным отключение России от глобальной сети

Медведев упомянул и опыт КНР, где мировые соцсети заменены китайскими



Отключение России от глобальной сети возможно, однако у властей есть план действий на этот случай. Об этом в понедельник, 1 февраля, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, сообщают «Известия».



По словам Медведева, у России есть технические возможности, чтобы обеспечить автономную работу Рунета. Замглавы Совбеза отметил, что для это всё готово как технологически, так и на законодательном уровне, но подчеркнул, что «это непросто и этого бы очень не хотелось».



Медведев назвал обособление российского сегмента интернета всего лишь запасным планом.



«План, конечно, у нас есть того, как действовать в такой ситуации. Интернет, как известно, появился в определенное время, и, безусловно, ключевые права на управление в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому, что ключи от этого ларчика находятся за океаном», — цитирует его ТАСС.



Медведев упомянул и опыт КНР, где мировые соцсети заменены китайскими, у которых также огромное количество пользователей.







