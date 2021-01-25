Кандидаты в члены правительства Бурятии озвучили свои планы

Во вторник, 26 января, на внеочередной сессии Народного Хурала будет рассматриваться кадровый вопрос правительства Бурятии. Согласно закону, перед назначением зампреды правительства Бурятии, а также министр финансов и министр экономики должны получить одобрение парламента. Перед сессией претенденты прошли обсуждение в комитетах Хурала.
О том, как это было, частично стало известно благодаря депутату Оксане Бухольцевой, которая поделилась видео с несколькими кандидатами.
Так, Иван Альхеев, возглавлявший ранее Тункинский район, претендует на пост зампреда правительства, отвечающего за минимушества, минприроды, минтуризма, минкультуры. Он заверил, что «знает работу».
- Все свои знания и навыки буду направлять на участие в первую очередь инфраструктурных проектов. Также это участие в нацпроектах, федеральных целевых проектах, конкурсах и грантах, проводимых федеральными министерствами. Будем привлекать внебюджетные инвестиции и работать с нашими инвесторами, - сказал Альхеев.
Галсан Дареев, возглавлявший БГСХА, представлен на пост зампреда – министра сельского хозяйства. Он признал, что эта отрасль «достаточно тяжёлая».
- Требуется качественный прорыв. Экстенсивное развитие всё же заходит в тупик, потому что земельные площади ограничены и вообще существует ряд проблем с землёй. Хотя мы видим много залежей, когда их начинаешь обрабатывать, хозяева появляются. Поэтому надо ревизию провести. Надо вовлекать надо в сельхозоборот большее количество земель, - обозначил он приоритеты.
Также Дареев заявил, что нужно работать над прекращением оттока сельчан в Улан-Удэ.
- Здесь надо предпринимать меры, чтобы обратно людей вернуть. Там уже будет разработана конкретизированная программа, - заявил он.
Он не исключил реорганизацию самого минсельхоза и отдельно выделил обновление не столько даже техники, сколько технологий.
- Сейчас по сути мы используем все старые технологии. Грубо говоря, лошадь поменяли на трактор, а в целом осталось то же самое. Поэтому я как человек науки предлагаю интегрировать науку и практику. Это мы умеем делать, это делается и в целом, я думаю, результат будет. Но надо пересматривать концепцию развития сельского хозяйства, - заключил Галсан Дареев.
Претендент на пост министра финансов Георгий Мадаев был краток. Он обещал заняться работой над сбалансированностью казны республики и помощью районам в сбалансированности их бюджетов. Также заявил, что начнётся работа над открытостью бюджетных процедур.
Екатерине Кочетовой, которая идёт на переутверждение министром экономики, задали вопрос о том, что по итогам первого полугодия будет закрыто много малых предприятий, в том числе из-за перехода с ЕНВД на «упрощёнку».
- Мы, естественно, будем это всё мониторить. У нас есть возможность мониторить это не только по полугодиям, но и ежемесячно. Потому что есть реестр налоговый. Пока динамики на уменьшение нет, - ответила Кочетова.
Антон Виноградов, которого планируется перевести с должности главы полпредства Бурятии в Москве на пост министра промышленности и инвестиций (в статусе зампреда правительства), озвучил главные итоги своей работы (ещё во время работы министром инвестиций). В их числе вновь прозвучали центр ядерной медицины, который достраивается к концу года, три солнечных электростанции в Тарбагатайском, Кяхтинском и Кабанском районе, заход в «Байкальскую гавань» крупного проекта «Байкал Эрмитаж».
- Там проектируется большой гостиничный комплекс. В том числе чтобы проводить крупные событийные мероприятия, в том числе международные форумы. Особенность этого проекта ещё и в том, что мы с инвестора взяли банковскую гарантию – 150 миллионов рублей, чтобы убедиться в том, что проект, действительно, будет реализован. Ну и сейчас мы более активно проверяем репутацию инвесторов, их финансовое состояние, чтобы все проекты проходили экспертизу, как в банках с целью отсекать недобросовестных, - сообщил Виноградов.
Свои планы на новом посту он коротко разбил на несколько блоков. В промышленности это, например, составление кластерной карты по районам, карты производительных сил. «Чтобы была чёткая производственная цепочка: в каждом районе должны работать малые и средние предприятия, чтобы уменьшать отток людей с села», - пояснил Виноградов.
В сфере торговли он выделил развитие интернет-торговли.
- Также открытие по опыту Москвы и Московской области ярмарок выходного дня, чтобы производители из районов могли реализовывать свою продукцию, - добавил он.
Что касается малого бизнеса, то Виноградов обещал усиление работы центра «Мой бизнес» - «чтобы каждый предприниматель был услышан». Также он заявил о необходимости регистрации всех компаний в Бурятии с тем, чтобы здесь оставались налоги, увеличении числа инвесторов на территории опережающего развития и др.
Всего на внеочередной сессии Хурала будет рассмотрены девять кандидатов в зампреды правительства Бурятии (на одного больше, чем раньше). На пост первого зампреда претендует Всеволод Мухин, бывший глава минфина. Бывший глава Тункинского района Иван Альхеев представлен на пост зампреда, отвечающего за минимущества, минприроды, минтуризма, минкультуры. Антон Виноградов претендует на зампреда – министра промышленности и инвестиций. Галсана Дареева глава Бурятии предложил на пост зампреда – министра сельского хозяйства. Игорь Зураев планируется в Москву, в руководители полпредства Бурятии при президенте. Должны остаться на прежнем месте зампред правительства по вопросам безопасности Пётр Мордовской, по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов, по развитию инфраструктуры Евгений Луковников. Баира Цыренова предложено также оставить зампредом – руководителем администрации главы. Новую структуру и состав правительства глава Бурятии Алексей Цыденов утвердил 18 января.