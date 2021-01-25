Кандидаты в члены правительства Бурятии озвучили свои планы

- Все свои знания и навыки буду направлять на участие в первую очередь инфраструктурных проектов. Также это участие в нацпроектах, федеральных целевых проектах, конкурсах и грантах, проводимых федеральными министерствами. Будем привлекать внебюджетные инвестиции и работать с нашими инвесторами, - сказал Альхеев.





- Здесь надо предпринимать меры, чтобы обратно людей вернуть. Там уже будет разработана конкретизированная программа, - заявил он.







Претендент на пост министра финансов Георгий Мадаев был краток. Он обещал заняться работой над сбалансированностью казны республики и помощью районам в сбалансированности их бюджетов. Также заявил, что начнётся работа над открытостью бюджетных процедур.







- Мы, естественно, будем это всё мониторить. У нас есть возможность мониторить это не только по полугодиям, но и ежемесячно. Потому что есть реестр налоговый. Пока динамики на уменьшение нет, - ответила Кочетова.







Что касается малого бизнеса, то Виноградов обещал усиление работы центра «Мой бизнес» - «чтобы каждый предприниматель был услышан». Также он заявил о необходимости регистрации всех компаний в Бурятии с тем, чтобы здесь оставались налоги, увеличении числа инвесторов на территории опережающего развития и др.



