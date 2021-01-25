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Глава Бурятии зачастил в театры

Глава Бурятии зачастил в театры
Власть, 
На этот раз Алексей Цыденов посетил премьеру балета «Тысяча и одна ночь»

В Бурятском театре оперы и балета состоялась премьера балета «Тысяча и одна ночь» (12+) Показы прошли 22, 23 и 24 января, сообщили в пресс-службе театра.

Главные партии исполнили заслуженный артист Бурятии Виктор Дампилов, заслуженный артист Бурятии Артемий Плюснин, народная артистка Бурятии Лия Балданова, Юлия Банзаракцаева, заслуженная артистка Бурятии Анна Петушинова, заслуженная артистка Бурятии Евгения Цыренова, участница шоу «Большой балет» Харука Ямада и другие. За дирижёрским пультом все три дня был заслуженный деятель искусств Бурятии Валерий Волчанецкий.

В общей сложности новую поставку увидели более 600 зрителей. Спектакль посетил в том числе глава Бурятии Алексей Цыденов. Фотографы запечатлели его на входе в театр одного, без супруги.

Как сообщал «Байкал-Daily», в середине января Алексей Цыденов и его жена Ирина посетили премьеру оперы «Травиата» в постановке московского режиссёра Владимира Бочарова. Исполнительница роли Виолетты Батчимэг Самбуу получила цветы от главы Бурятии.

Спустя несколько дней, 18-го января, глава Бурятии пришёл на концерт знаменитого пианиста-виртуоза, уроженца Улан-Удэ Дмитрия Маслеева. В тот вечер Алексей Цыденов также наградил со сцены госпремиями молодые таланты республики. Маслееву он также подарил огромный букет цветов.

Перед началом показов балета «Тысяча и одна ночь» прошла торжественная церемония награждения. Медалью ордена «Трудовая доблесть» были награждены художественный руководитель балета Баярто Дамбаев и заведующий труппой балета Владимир Кожевников. Удостоверения и нагрудные знаки к почётному званию «Заслуженный артист Республики Бурятия» получили артистка балета Анна Петушинова и Михаил Овчаров. Почётной грамотой Республики Бурятия награждены солист оперы Мунхзул Намхай, артисты хора Ольга Шункова, Баир Андреев и Баяр Аранжуров.

В возобновлённой постановке балета «Тысяча и одна ночь» 2020 года изменения затронули хореографию второго акта, который поменялся полностью и был воссоздан по либретто Максуда и Рустама Ибрагимбековых с сохранением оригинальной партитуры (без купюр и вставок) Фикрета Амирова. В балете более подробно раскрыта сюжетная линия сказок. Кроме того, были обновлены костюмы и декорации.

- Настоящая восточная сказка - прекрасный подарок зрителям! Любимые артисты балета, яркие костюмы и декорации, - отметила на своей странице в соцсети министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

видео - Соёлма Дагаева

На сегодняшний день максимальная заполняемость зала составляет 30 процентов.


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