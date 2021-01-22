Главу Бурятии вновь запечатлели в полёте эконом-класса

Алексей Цыденов полетел рейсом «Победы»
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов вылетел в командировку в Москву. Он примет участие в совещаниях в правительстве России, а также в работе комиссий Госсовета.
Полетел Алексей Цыденов рейсом лоукостера «Победы». Главу запечатлел очевидец, выложивший снимки в паблике anonim03_uu. «Глава летит с нами на «Победе!» - говорится в сообщении. Алексей Цыденов запечатлён в момент укладывания багажа по полкам.
Пост за полчаса набрал более 550 лайков и делятся, что не впервые видят главу Бурятии в самолётах «Победы» (где возможен полёт только эконом-классом). «Победа» по времени является, пожалуй, наиболее удобным рейсом в Москву для служебных командировок.
- Ещё бы весь Хурал пересадил на «Победу» и на УАЗы, а лучше пусть передвигаются на общественном транспорте!» - поделился мнением один из пользователей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале 2020 года пользователи Facebook активно обсуждали селфи Цыденова из салона «Победы». Тогда Алексей Цыденов поделился тем, что на совещании у полпреда президента Юрия Трутнева удалось добиться дополнительного финансирования в 1,6 млрд рублей. Сразу же по прилёту из Москвы глава, не взяв паузу для отдыха, отправился на открытое совещание правительства, попросив прощения за уставший вид.
В марте 2020-го Алексея Цыденова вновь запечатлели в салоне «Победы», когда он укладывал свою сумку в багажный отсек.
Ранее глава ранее пояснял, почему много времени проводит в разъездах.
- Большая часть вопросов решается в Москве. Это встречи как в федеральных министерствах, с правительством РФ, так и с инвесторами. У нас все крупные инвесторы - в основном в Москве. Даже наш завод (УУАЗ – ред.) «Вертолёты России» - холдинг сам в Москве и министерство промышленности в Москве. В принципе, у нас так выстроена вся структура и госуправления, и бизнеса в России, что больше вопросов решается в Москве. Поэтому волей-неволей приходится туда летать. Я уже привык спать в самолётах. То есть, это нормальное состояние, - говорил Алексей Цыденов в одном из интервью.
В конце 2020 года в Бурятии обсуждали вопрос о том, чтобы пересадить чиновников в эконом-класс. Учитывая высокую загруженность Алексея Цыденова, который по прилёту сразу отправляется на работу, инициаторы нововведений заявили, что по главе этот вопрос не ставят.
Главу Бурятии вновь запечатлели в полёте эконом-класса
Власть, Фото:
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