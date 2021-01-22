 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 января

21 января

Популярное

Главу Бурятии вновь запечатлели в полёте эконом-класса

Главу Бурятии вновь запечатлели в полёте эконом-класса
Власть,  Фото:anonim03_uu
Алексей Цыденов полетел рейсом «Победы»

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов вылетел в командировку в Москву. Он примет участие в совещаниях в правительстве России, а также в работе комиссий Госсовета.

Полетел Алексей Цыденов рейсом лоукостера «Победы». Главу запечатлел очевидец, выложивший снимки в паблике anonim03_uu. «Глава летит с нами на «Победе!» - говорится в сообщении. Алексей Цыденов запечатлён в момент укладывания багажа по полкам.

Пост за полчаса набрал более 550 лайков и делятся, что не впервые видят главу Бурятии в самолётах «Победы» (где возможен полёт только эконом-классом). «Победа» по времени является, пожалуй, наиболее удобным рейсом в Москву для служебных командировок.

- Ещё бы весь Хурал пересадил на «Победу» и на УАЗы, а лучше пусть передвигаются на общественном транспорте!» - поделился мнением один из пользователей.

Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале 2020 года пользователи Facebook активно обсуждали селфи Цыденова из салона «Победы». Тогда Алексей Цыденов поделился тем, что на совещании у полпреда президента Юрия Трутнева удалось добиться дополнительного финансирования в 1,6 млрд рублей. Сразу же по прилёту из Москвы глава, не взяв паузу для отдыха, отправился на открытое совещание правительства, попросив прощения за уставший вид.

В марте 2020-го Алексея Цыденова вновь запечатлели в салоне «Победы», когда он укладывал свою сумку в багажный отсек.

Ранее глава ранее пояснял, почему много времени проводит в разъездах.

- Большая часть вопросов решается в Москве. Это встречи как в федеральных министерствах, с правительством РФ, так и с инвесторами. У нас все крупные инвесторы - в основном в Москве. Даже наш завод (УУАЗ – ред.) «Вертолёты России» - холдинг сам в Москве и министерство промышленности в Москве. В принципе, у нас так выстроена вся структура и госуправления, и бизнеса в России, что больше вопросов решается в Москве. Поэтому волей-неволей приходится туда летать. Я уже привык спать в самолётах. То есть, это нормальное состояние, - говорил Алексей Цыденов в одном из интервью.

В конце 2020 года в Бурятии обсуждали вопрос о том, чтобы пересадить чиновников в эконом-класс. Учитывая высокую загруженность Алексея Цыденова, который по прилёту сразу отправляется на работу, инициаторы нововведений заявили, что по главе этот вопрос не ставят.



глава Бурятии Алексей Цыденов авиаперевозки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ объяснили ситуацию с судимостью заммэра
В Улан-Удэ объяснили ситуацию с судимостью заммэра
Власть, 22.01.2021
Председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев сам объяснился перед коллегами
Глава Бурятии вылетел в Москву
Глава Бурятии вылетел в Москву
Власть, 22.01.2021
Алексей Цыденов примет участие в трёх совещаниях
Директора улан-удэнского «Водоканала» отправили в СИЗО
Директора улан-удэнского «Водоканала» отправили в СИЗО
Власть, 22.01.2021
Суд назначил меру пресечения Жаргалу Цыбикову
«Бурятрегионавтодор» отказал законному победителю торгов
«Бурятрегионавтодор» отказал законному победителю торгов
Власть, 22.01.2021
Неожиданная ситуация возникла по ремонту дороги к курорту «Горячинск»
Глава Бурятии призвал подписаться на уникального парня
Глава Бурятии призвал подписаться на уникального парня
Власть, 22.01.2021
Алексей Цыденов встретился с незрячим талантливым молодым человеком
Скандал с роженицей привёл к отставке 2 министров Монголии
Скандал с роженицей привёл к отставке 2 министров Монголии
Власть, 21.01.2021
На митинге в Улан-Баторе граждане потребовали отставки вице-премьера и министра здравоохранения
Минздрав Бурятии подвёл итоги года
Минздрав Бурятии подвёл итоги года
Власть, 21.01.2021
В 2020 году была проведена большая работа по мобилизации системы здравоохранения
В Бурятии выражают соболезнования родным Зоригто Цыбикмитова
В Бурятии выражают соболезнования родным Зоригто Цыбикмитова
Власть, 21.01.2021
«59 лет – это ещё совсем не возраст…» - написал в соболезновании глава Бурятии
УФСБ по Бурятии сделало предложение выпускникам школ
УФСБ по Бурятии сделало предложение выпускникам школ
Власть, 21.01.2021
Документы принимаются до конца зимы
В Улан-Удэ запретили акцию в поддержку Навального
В Улан-Удэ запретили акцию в поддержку Навального
Власть, 21.01.2021
Пикеты планировалось провести в субботу
И.о. главы Тунки осваивается в новой роли
И.о. главы Тунки осваивается в новой роли
Власть, 21.01.2021
Чингис Маншеев провёл первое совещание в новом статусе
МВД Бурятии частично выиграло иск к депутату-коммунисту
МВД Бурятии частично выиграло иск к депутату-коммунисту
Власть, 21.01.2021
Коммунист Баир Цыренов расценил решение как «всё-таки поражение»
Скончался председатель бюджетного комитета Хурала Бурятии
Скончался председатель бюджетного комитета Хурала Бурятии
Власть, 21.01.2021
Зоригто Цыбикмитов умер на 59-м году жизни
Министерство культуры Бурятии подвело итоги 2020 года
Министерство культуры Бурятии подвело итоги 2020 года
Власть, 20.01.2021
Соёлма Дагаева рассказал об успехах и планах культурной жизни республики  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^