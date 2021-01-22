В Улан-Удэ объяснили ситуацию с судимостью заммэра

Накануне в бурятских телеграм-каналах появилась информация о том, что заместитель мэра Улан-Удэ – руководитель комитета городского хозяйства Сергей Гашев был ранее судим. Канал «Степной дозор» передал, что дело связано с периодом, когда Гашев работал в Оренбурге, на локомотиво-ремонтном заводе.
Телеграм-канал «БурКОПсоюз» нашёл решение Промышленного районного суда Оренбурга от 26 ноября 2020 года.
Действительно, согласно материалам суда, Сергей Гашев будучи исполняющим обязанности директора предприятия, совершил восемь эпизодов по статье «Присвоение или растрата, совершённые лицом с использованием своего служебного положения». Судя по приговору, хищение средств составило более 500 тысяч рублей. Гашев отделался судебным штрафом в 450 тысяч рублей.
Сегодня в телеграм-канале канала «Тивиком» появилось видео, где Сергей Гашев объяснил ситуацию своим подчинённым.
- Собрал вас для того, чтобы довести до вас информацию, которую вы возможно вы читали или сегодня прочитаете в Telegram, СМИ. Работая директором на Оренбургском локомотиворемонтном заводе, я дал команду для встречи делегации гостей собрать денежные средства. Но мой заместитель ничего лучше не придумал – собрал деньги со своих подчиненных, в результате чего мне был назначен судебный штраф в размере 450 тысяч рублей, которые я погасил. И судимость была погашена 30 декабря прошлого года. Никаких юридических оснований для моего отстранения и так далее на данный момент и в прошлом году не было, - рассказывает он на записи.
В мэрии Улан-Удэ также разъяснили: оснований для отстранения Гашева от должности нет.
- Согласно закону о муниципальной службе РФ гражданин не может быть отстранён от занимаемой должности, если в приговоре не содержится запрета занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью. В приговоре в отношении С.А. Гашева указанных оснований нет, поэтому условие для расторжения с ним трудового договора отсутствует, сообщает правовой комитет администрации Улан-Удэ, - подчеркнули в мэрии.
Сергей Гашев был назначен заместителем мэра – председателем комитета городского хозяйства в сентябре 2019 года. До этого он короткое время поработал на посту заместителя руководителя администрации Советского района по организационной работе.
Трудовую деятельность Гашев начал в 1996 году в должности слесаря по ремонту подвижного состава Улан-Удэнского ЛВРЗ. До прихода в администрацию Советского района Улан-Удэ работал исполнительным директором Оренбургского локомотиворемонтного завода – филиала ОАО «Желдорреммаш».