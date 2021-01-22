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Глава Бурятии вылетел в Москву

Глава Бурятии вылетел в Москву
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Алексей Цыденов примет участие в трёх совещаниях

Глава Бурятии Алексей Цыденов в пятницу работает в Москве. Там он примет участие в совещаниях в правительстве России, а также в совместном заседании комиссии Государственного совета по направлению «Энергетика» и комиссии Госсовета по направлению «Транспорт», в которой он является председателем, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Участники Госсовета обсудят исполнение поручений решений, принятых по итогам заседания комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, состоявшегося в августе 2018 года.

Также глава республики проведёт в режиме видеоконференцсвязи заседание правительства Бурятии. В ходе совещания и. о министра социальной защиты населения республики Татьяна Быкова, и. о министра финансов Всеволод Мухин представят проекты законов, которые будут вынесены на сессию Народного Хурала. С докладом выступит уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.


глава Бурятии Алексей Цыденов
 
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