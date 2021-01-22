Премьер Монголии ушёл в отставку для предотвращения беспорядков

Впервые с 1992 года глава правительства уходит в отставку по собственному желанию
21 января премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух официально объявил о своем уходе в отставку. На пресс-конференции он упомянул о случае перевода роженицы с младенцем из столичного роддома в НИЦИЗ и выразил сожаление за допущенную ошибку и бесчеловечность ответственных лиц.
- В прошлом году были приняты меры по введению строгого карантина в столице с населением 1,6 млн человек и полному ограничению передвижения в некоторых аймаках. При этом были допущены и ошибки. Трудности случаются, бывают ошибки, когда что-то делается впервые... Два члена моего кабинета подали прошения об отставке из-за упомянутых ошибок. Я человек военный. Если мы сражаемся и не побеждаем вместе в сражении, то остаёмся на поле битвы. Когда этот кабинет был впервые сформирован, мы планировали работать в команде. К сожалению, этого не произошло. Народ был обеспокоен этим. Это правильно, что молодые люди вышли на улицы, чтобы выразить сожаление правительству. Государство должно быть всевидящим и всеслушающим. Поэтому народ сказал свое слово правительству и потребовал справедливости и ответственности от премьер-министра. В качестве премьер-министра принимаю это, и мы вместе должны нести ответственность. Это вопрос этики, - заявил Ухнаагийн Хурэлсух.
Он отметил, что решение об отставке с поста премьер-министра было принято для предотвращения возникновения непонимания в отношениях между президентом Монголии и структурой правительства, а также общественных беспорядков, связанных с этим обстоятельством.
Великий государственный хурал на пленарном заседании принял постановление об уходе в отставку премьер-министра. За отставку 31-го премьер-министра и его кабинета проголосовали 60 (95,2%) из 63 депутатов, присутствовавших на пленарном заседании.
На заседании парламента депутат С. Бямбацогт подчеркнул, что это первый случай, когда премьер-министр уходит в отставку по собственному желанию с тех пор, как Монголия приняла свою первую демократическую Конституцию в 1992 году. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Премьер Монголии ушёл в отставку для предотвращения беспорядков
Власть, Фото:
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