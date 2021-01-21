УФСБ по Бурятии сделало предложение выпускникам школ

Документы принимаются до конца зимы



УФСБ по Бурятии вновь приглашает выпускников школ, годных по состоянию здоровья к военной службе для поступления в образовательные организации ФСБ России.



Прием документов до ведётся до 1 марта 2021 года.



Обращаться по адресу: Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 11, вторник, четверг с 14:00 до 17:00.



При себе необходимо иметь: паспорт гражданина РФ, удостоверение призывника или военный билет, документ об образовании (для учащихся 11-х классов - аттестат об основном общем образовании).





