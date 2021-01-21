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УФСБ по Бурятии сделало предложение выпускникам школ

УФСБ по Бурятии сделало предложение выпускникам школ
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Документы принимаются до конца зимы

УФСБ по Бурятии вновь приглашает выпускников школ, годных по состоянию здоровья к военной службе для поступления в образовательные организации ФСБ России.

Прием документов до ведётся до 1 марта 2021 года.

Обращаться по адресу: Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 11, вторник, четверг с 14:00 до 17:00.

При себе необходимо иметь: паспорт гражданина РФ, удостоверение призывника или военный билет, документ об образовании (для учащихся 11-х классов - аттестат об основном общем образовании).


выпускники школы ФСБ
 
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